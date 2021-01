Rubén López Cádiz Actualizado: 05/01/2021 15:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Falta pólvora de Primera

Las últimas visitas del Cádiz CF a Mestalla se habían saldado con un saco de goles del Valencia al conjunto cadista. En Copa del Rey, con los amarillos en Segunda B, y en Liga la otrara ocasión en Primera, los gaditanos no fueron capaces de ganar ante uno de los rivales más poderosos del campeaonato.

Esta vez tampoco, pero no porque no lo mereciera porque si alguien estuvo cerca de llevarse los tres puntos fue el equipo de Álvaro Cervera. La lástima es que ocasiones como la que se presentaron este 4 de enero no van a ser demasiadas. Nunca antes el Cádiz tuvo tan cerca un triunfo del que solo estuvo lejos por la falta de calidad en ataque y la incapacidad de terminar un contragolpe, arma estrella de este equipo.

Porque hay un mundo de distancia entre la dupla Negredo - Choco y la formada por Malbasic y Giménez. Una distancia tan abismal que con la primera pareja en el campo, menos cansados, quién sabe como habría terminado el partido. O con jugadores más rápidos como demanda Cervera y con más calidad. Se ganó un punto pero se dejaron escapar dos en un partido que reafirma la progresión de un equipo que no termina de ponerle la guinda al pastel en las últimas semanas.

1. Vuelve Álex al equipo titular

La principal novedad en el once de Cervera era el regreso de Álex Fernández al equipo. Sin ser todavía el mejor Álex que se ha visto en el Cádiz, la presencia del madrileño en el equipo amarillo es siempre muy importante.

Con Jairo también en la otra banda, el canario empezaba en la derecha, a pierna cambiada, pero en ocasiones cambiaba su posición por la de Álex. El resto del equipo, con la continuidad imperial de Fali en el centro del campo, y Alcalá en el centro de la defensa.

El Cádiz comenzaba el choque con seriedad y solidez. Tanto es así que el Valencia no le creaba peligro y además el conjunto amarillo se mostraba muy cómodo sobre el verde, no solo defendiendo sino también robando y saliendo cuando buenamente podía.

2. El Choco rompe la igualdad

Al descanso el partido no cambiaba de sino. Pocas ocasiones de los dos equipos y la sensación que a poco que el Cádiz estuviera fino se podía llevar el partido. Cervera no movía el banquillo, salvo por la entrada de Akapo por Jairo que hacía a su vez que Iza se convitiera en extremo derecho.

Todo ello hasta que una gran jugada de Espino terminaba con un aún mejor remate del Choco Lozano que ponía el 0-1.

El Cádiz ganaba y con merecimiento, no por las ocasiones, sino por la dinámica de un partido que se iba decantando poco a poco a su favor. La cosa podía ponerse mejor para los amarillos pero el palo evitó el segundo tanto de Lozano.

3. Oportunidad perdida

El Valencia estaba tumnado en la lona y con la cuenta atrás del árbitro. Solo el tiempo o algún error amarillo podía hacer que el equipo de Gracia se levantara. Eso y los cambios, obligados por el cansancio. Cervera cambiaba los dos delanteros por Malbasic y Giménez y ahí acababa el partido para el Cádiz, al menos en ataque.

Poco después el Valencia empataba merced a la calidad del equipo local y a situaciones que se pueden dar en un partido. Es muy difícil impedir que el rival no te genere una sola ocasión pero no es menos cierto que la efectividad de los contrarios con el Cádiz está siendo muy alta, por desgracia.

El empate no echaba atrás al equipo de Cervera que encontraba a un rival que respiraba aún pero que seguía muy tocado dejando muchísimos espacios en defensa. Una y otra vez el Cádiz se encontraba con lo que más le gustaba, las contras.

Ni una se terminó en condiciones. Fueras de juego de Álvaro Giménez y Malbasic, constantes, errorers en los pases, decisiones de equipo mal ejecutadas. A poco que el Cádiz lo hubiera hecho mejor podría haberle metido dos goles sin problemas al Valencia. El problema es lo de simpere, cuando no se tiene, no se puede.

En resumen. Lo del Cádiz sigue siendo un escándalo. Un equipo que compite con menor calidad que sus rivales pero que ya suma 20 puntos. El monumento a la capacidad de Álvaro Cervera ya está tardando, este entrenador es oro en una plantilla que hace lo que puede.