De la manera más triste, más apagada, más imprevista, el Cádiz se desprendía casi definitivamente el pasado domingo de las escasísimas opciones que aún albergaba para engancharse con los puestos de ascenso. Para sorpresa de su atónita afición, el espectáculo ofrecido por el equipo durante la primera parte en Tenerife constituyó toda una oda a la siesta dominical, al sopor doméstico, al descanso vespertino.

Mientras que futbolísticamente, lo visto entraba de lleno en la antología más selecta de las pesadillas. Partido especial, que ya adquirió rango de singularidad cuando se conocieron las alineaciones, en las que llamaba la atención el debut de Recio y el osado experimento de colocar a Matos de extremo desde el inicio. Desde que llegó Garitano, la mejora, tanto en juego como en resultados, ha sido espectacular y justo es reconocerlo y agradecerlo. Pero ello no puede ser óbice para dejar de señalar cosas que no se entienden. Y no se entiende que, en un partido que tenemos que ganar, se prescinda de Iza y de Fali, dos defensas experimentados que poseen muy buena salida de balón y que ofrecen seguridad y experiencia en la zaga. Como no se entiende que, dada la escasa calidad que se posee en zonas de vanguardia, se deje fuera del once a Melendo, un jugador que ya por fin va a más y que, al menos, sabe parar, aguantar y jugar el balón cuando le llega a los pies. Como tampoco se entiende que se tarde tanto en dar entrada a Álex Fernández, futbolista que va recuperando el nivel físico y que aporta calidad y cordura en la distribución.

Si ya de por sí la plantilla es limitada, no la aminoremos más con probaturas y experimentos. Los aficionados que arribaron en perfecto estado de vigilia a la segunda parte, vieron cómo su equipo mejoraba considerablemente, pero ya no dio para ganar.

Más temas:

Cádiz