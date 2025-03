Bien traído y mejor leído

Vizcaíno reacciona. Ya tocaba. Y lo ha hecho con la contundencia necesaria que requiere el momento. El presidente del Cádiz CF no ha titubeado y se ha traído al banquillo al mejor. Sin dobleces, sin ambages, sin excusas. Al mejor. Y punto.

Es posible que haya otros, sí, pero sobre el papel Paco López representa lo que la mayoría de cualquier afición recién descendida tras un 'annus horribilis'. Pragmatismo en cuanto a resultados y vistosidad en cuanto al juego. O sea, ganar gustando, algo que Carranza lleva añorando desde los tiempos en los que no se negociaba ni la lucha ni el balón. Por eso, la decisión de Manuel Vizcaíno ha de ser aplaudida, respetada y puesta en valor dado que el Cádiz CF no sería el único club interesado en la garantía que representa Paco López.

Pero el acierto no solo se restringe al nombre en sí del entrenador, también al momento en el que lo trae. El ambiente está caldeado y como hombre de fútbol que es, Vizcaíno sabe de sobra que no podía pegarse un doble tirabuzón invertido a la hora de apostar por una promesa sin experiencia. No, debía apostar a caballo ganador y a caballo ganador ha apostado. Otra cosa es ya que el fútbol dictamine una cosa u otra sobre el verde, pero de entrada las cosas en este Cádiz CF 24/25 parecen irse haciendo bien.

Acto seguido, se abre ahora otro melón: los jugadores. Aunque al mandatario amarillo le guste decir todos los años que tiene a los mejores del mundo, debe olvidarse de regalar los oídos de sus muchachos y comenzar a regalárselo a su entrenador.

Si lo que propone Paco López es un fútbol total, antes que preocuparse por llevarse bien con su jefe como le ocurrió a Sergio, debería esforzarse en convencerlo de que la plantilla actual debe sufrir un terremoto para que no la conozca ni la madre que la parió. A falta de director deportivo con mando en plaza, el nuevo entrenador cadista debe exigir todo lo que pueda para que su equipo juegue sin reparos a lo que él quiera.

