La bandera de España y una camiseta del Cádiz; el debate absurdo

Vaya por delante que me parece anecdótico que los colores de la bandera de nuestro país estén en la camiseta del Cádiz CF. Quiero decir, no me parece bien, ni mal. Ni me sobra, ni lo veo tampoco necesario por aquello de que el club gaditano no juega competición europea y no tiene ese necesidad de reivindicar su orgullo nacional.

Por cierto, que desde el Cádiz CF también consideran una anécdota que en el cuello y las mangas estén los colores de la bandera de España.

Dicho lo cual, el debate creado es ridículo y absurdo. Debate creado sobre todo en las redes sociales donde los filtros no existen y se convierten en contenedores de pamplinas, comentarios recurrentes y en muchas ocasiones incongruencias puras y duras.

La camiseta lleva el escudo del Cádiz CF y eso debe ser lo único importante. Todo los demás son añadidos fruto de la búsqueda de la originaidad por parte de la empresa encargada del diseño de las equipaciones. Por cierto, se agradece. Que podría llevar la bandera de Andalucía, pues también. Sin embargo, y permítanme que me pare aquí, lucir la blanca y verde cuando hay aficionados cadistas que odian Sevilla, Málaga, Jerez y hasta quieren la desaparición del San Fernando es otra de esas incongruencias de las que hablaba antes y que cada día nos comemos en el antiguo Twitter.

Se ha leído de todo cuando el club desvelaba la segunda equipación de esta temporada. Por leer se ha leido que es un motivo de colonialismo, una 'genialidad' que llega de partidos políticos como Adelante Andalucía. Tengo amigos incluso que hablan de que la bandera nacional divide. En fin opiniones para todo los gustos que merecerían una tesis aparte.

Dicho lo cual e insisto, el debate es tan ridículo como aburrido. Que se sepa la bandera de España es un símbolo de un país democrático y constitucional. Una bandera legal y que representa a un país por mucho que a más de uno le duela. ¿No era un acto de colonialismo sacar la bandera cuando la Selección ganó el Mundial? ¿No dividía entonces que millones de personas presumieran y sigan presumiento cuando la Roja juega?

El caso es quejarse por todo, no estar nunca contento y criticar por criticar. Un buen aficionado cadista me decía hace unos días: «Ahora la camiseta, de verdad qué ganas de buscar jaleo por parte de la gente. Lo importante es que es una camisetsa del Cádiz», explicaba.

A mi no me sobra la bandera, igual que tampoco la veo necesaria ni fundamental. Seguramente hasta me gustaría más la de Andalucía, por aquello de ensalzar más nuestra región y recordarnos que también somos andaluces al igual que los sevillanos, los malagueños, los jerezanos y los cañaillas.

Y es que se vive mucho mejor en la comprensión y en el respeto a los demás. Respeto que se basa en entender que la bandera de España hoy por hoy nos representa a todos, aunque haya quien siga viendo fantasmas del pasado que por fortuna se quedaron muy en el pasado.