Polémica en redes sociales por llevar la segunda equipación del Cádiz CF los colores de España: «Es un símbolo de...»

La polémica, que no falte. Por un motivo u otro, siempre polémica. Y para eso está la red social X, la antigua Twitter, un caldo de cultivo de polémicas...

El Cádiz CF presentaba el pasado jueves la segunda equipación de la temporada 2025/2026 de la firma italiana Macron. El uniforme, según explicaba el club, rinde homenaje a una de las tradiciones artísticas más famosas de la región andaluza: los azulejos. «Al igual que estas icónicas cerámicas de origen musulmán, el hilo conductor de la nueva equipación visitante del Cádiz CF es la presencia de elaborados dibujos y diseños que embellecen su aspecto y rinden homenaje a esta tradición centenaria», se apuntaba entre detalles.

Pero el foco en las redes sociales se ha puesto en el hecho de que la equipación lleve los colores de la bandera de España en el cuello y en las mangas. Y de qué manera. La guerra de comentarios es un no parar desde entonces, entrando en juego defensores y detractores de esos colores en la camiseta y otras personas que no entienden que ese hecho pueda generar polémica.

Usar rasgos de la cultura andaluza bajo la bandera española es un acto de colonialismo, y de ese barco no nos bajamos.



Arreglando la camiseta del Cadi 🫡💛💙 https://t.co/hkHExAcfO3 pic.twitter.com/xVDIrmmRpD — Adelante Cádiz (@Adelante_CAD) July 3, 2025

Incluso desde la formación política Adelante Cádiz se criticó la decisión del club. «Usar rasgos de la cultura andaluza bajo la bandera española es un acto de colonialismo, y de ese barco no nos bajamos. Arreglando la camiseta del Cádiz», se apuntaba mostrando unas imágenes en las que se cambiaban los colores de España por los de Andalucía«.

Unos usuarios asocian esos colores «al símbolo de una ideología». «La bandera de España es un símbolo de la derecha», se grita. Otros se preguntan si vivimos en España o en Chipre, no entendiendo la crítica a esos colores del país. Alguno deja caer que el equipo ya está preparado para jugar en Europa.

De todo, como en botica. Hay reacciones para todos los gustos. Y algunas publicaciones no tienen fin en los comentarios que se han ido dejando en ellas.

Es el caso del tuit publicada por Alba Reinado, periodista y comunicadora, antigua trabajadora del Cádiz CF. Apunta: «Lo de renegar la bandera de España, que es nuestro puto país, yo sigo sin entenderlo».

Lo de renegar la bandera de España, que es nuestro puto país, yo sigo sin entenderlo. — Alba Reinado (@albareinado) July 3, 2025

Y lo dicho, reacción tras reacción. Estas son algunas de ellas:

-«Cierto sector ideológico se la ha apropiado como símbolo propio, y eso causa rechazo al otro lado del espectro ideológico».

-«Para el que sienta España su país si, para el que no lo sienta, tiene todo el sentido del mundo».

-«Yo no reniego, pero tan inapropiado me parece el abuso de ella como el avergonzarse...para enfrentarte a equipos españoles no entiendo el mostrarla, preferiría usar la andaluza y si juegas contra equipos europeos entonces sí».

-«No tengo nada que ver con uno de Madrid».

-«Vas a Francia y lucir la bandera nacional es un orgullo porque representa entre otras cosas la victoria de todos los franceses en la 2° guerra mundial. En España fue prostituida por el régimen y posteriormente por los partidos de derechas y ultraderecha».

-«Te dirán que la derecha se la ha apropiado. Más bien, la izquierda la ha desechado…».

-«No sé cómo te atreves a cuestionar eso… raro que no te hayan llamado facha ya…En breve serás non grata a cierta caterva con 'superioridad moral'».

-«A mí es que me parece más dorado que amarillo, no es como la del Getafe por ejemplo».

-«La bandera de España es un símbolo de la derecha».

-«Fácil, no es renegar, es indiferencia absoluta en muchas personas y renegar de la mayoría de las personas que la portan por lo que suele representar».

-«Son acomplejados sin personalidad, Alba».

El pendón de la ciudad

La equipación, según detallaba el propio Cádiz CF, cuenta con el protagonismo del color del pendón de la ciudad, con cuello redondo, detalles en negro y dorado también presentes en los bordes de las mangas, y un elegante ribete dorado que perfila las mangas y el cuerpo de la camiseta.

En la parte delantera y en las mangas, la camiseta luce un gráfico sublimado, tono sobre tono, que reproduce las decoraciones ornamentales típicas de los azulejos andaluces, que cubren tejados y patios interiores de casas o iglesias. Un ejemplo perfecto es la Catedral de Cádiz, cuya cúpula que se eleva sobre el paseo marítimo frente al Océano Atlántico está cubierta de azulejos amarillos.

En la izquierda aparece el escudo del Cádiz CF en una versión monocroma dorada sobre fondo negro y, en el cuello, al igual que en la equipación local, aparece una etiqueta amarilla con un estampado de veleros y la inscripción latina NON PLUS ULTRA, en referencia a la ciudad de Cádiz, considerada en su día uno de los límites del mundo conocido.

La equipación visitante se completa con pantalones cortos negros con cordones del color del pendón y rayas verticales, rojas y doradas, en los laterales. Las medias negras tienen una banda horizontal roja y dorada en el borde superior.