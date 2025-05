¿Vuelve Ocampo?

El chaval no está teniendo su mejor momento en el Cádiz CF. Ni hoy, ni ayer ni nunca. Es verdad que lo lleva diciendo hace mucho tiempo, que no está bien, que añora lo suyo, que no, que aquí no va a dar por lo que lo ficharon hace dos años. Y es verdad, el muchacho está mal, se le ve y lo demuestra cada vez que puede.

La promesa de hacer caja de Vizcaíno se le va como tantas otras que se fueron sin dejar lo que dio por ellos. Solo Bongonda, y gracias a Guille Abascal, dejó un dinero considerable con su traspaso al Spartak de Moscú, pero el resto de jugadores con proyección se quedaron en eso, proyección...

Ocampo, Arzamendia o Alarcón fueron, y son, tres internacionales sudamericanos que no han conseguido lo que su presidente quiso hacer de ellos. Los dos últimos ya se fueron y el que queda, el que más proyectaba, sigue... dando que hablar por lo poco que da que hablar.

Brian Ocampo llegó lesionado. Eso, lo primero. Una movida en su rodilla no fue bien vista por los galenos cadistas, pero quien sabe si esa era la única manera de firmar a un jugador que defendiendo los colores del Nacional de Montevideo prometía lo suyo. Y se fichó. Jugó a ratos e impresionaba su desborde y su disparo pero esa dolencia con la que vino dio la cara en el Camp Nou. Y hasta ahí. Después llegaron secuelas y unas movidas de cabeza que aún no se le han ido.

Hace tres semanas parecía ser titular en El Plantío, pero el charrúa se lesionó mientras calentaba. Era y ha sido titular más por nombre más que por méritos, pero en Burgos cayó lesionado y desde entonces ha estado fuera de la convocatoria. Se ha perdido el triunfo ante el Sporting en casa y la derrota fuera en Córdoba, además del empate en Burgos. Este viernes puede volver a jugar si Garitano le da la oportunidad tras reengancharse el grupo este pasado lunes. Su futuro casi que no depende de él, pero a ver si al muchacho le da por jugar...