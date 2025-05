Y la vuelta, en bus

Volver van a volver, pero al menos no van a llegar como marqueses. El Cádiz CF regresará de Ferrol en autobús después de perder 1-0 en A Malata y darle el enésimo sofocón a una afición que ya se ha cansado de cansarse. No, no es un castigo, aunque bien debería.

La expedición cadista salió el pasado sábado a tierras gallegas, donde se desplazó en avión para hacer noche el día antes. Además, los hombres de Garitano entrenaron en la previa del encuentro en las instalaciones del equipo de fútbol del Concello de Mugardos, donde se presentó Lucas Pérez para saludar a los que fueron sus compañeros.

Ya antes del encuentro, el club tuvo problemas para cerrar el viaje de regreso una vez se jugase el encuentro ante el Racing de Ferrol. Finalmente, y dadas las complicaciones para encontrar billetes de avión -y la mala comunicación en tren- para toda la expedición, se decidió por hacer la vuelta en carretera y con el autobús oficial del equipo, que se desplazó a Ferrol para recoger a sus jugadores y directivos.

Más de medio día de camino tendrán por delante unos jugadores que tienen aún dos encuentros por disputar. Sin duda, una gran oportunidad para recapacita, al igual que su presidente, que también ha de meditar si esto de viajar en autobús no debería ser algo más habitual para unos jugadores que cambiaron hasta hace poco se desplazaban en chárter.