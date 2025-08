¿Se está volviendo a tirar otra pretemporada a la basura?

Ojo que el 3-0 encajado por el Cádiz CF el pasado fin de semana en Sanlúcar a manos de un recién ascendido a Segunda Ceuta ha inquietado a no pocos cadistas que temen que el equipo de Garitano se presente en pañales en la primera jornada de Liga ante el Mirandés a mediados de mes. Las lesiones de las estrellas, el bajo rendimiento de los de siempre o la falta de identidad del equipo de Garitano encienden las alarmas de los más precavidos.

Ya el año pasado, incluso se admitió por parte del entonces cuerpo técnico, se tiró a la basura la pretemporada, bien porque no habían llegado todos los fichajes, bien porque no se comenzó a trabajar lo necesario en un plan que nunca salió. El caso es que avanza el mes de agosto, se acerca la competición, y los amarillos no reúnen los requisitos elementales para confiar en ellos de cara al estreno liguero ante el Mirandés del domingo 17 ante el Mirandés en Carranza (19.30 horas).

Hay diferencias respecto al año pasado y las referencias no son nada favorables a Gaizka Garitano, que a diferencia de Paco López no era un desconocido en el club puesto que acabó la campaña pasada en el banquillo cadista, donde estuvo más de media temporada. Por tanto, el vasco sabe muy bien lo que tiene entre sus manos y es su responsabilidad sacarle el mayor provecho. A esto se le une que el bilbaíno cuenta ya con la mayoría de los jugadores que deberán tirar del carro a expensas de la llegada de un '9' y de ese portero que desde el área deportiva parece escatimarse.

Por tanto, Garitano no cuenta con el crédito y la paciencia con la que sí contaba su antecesor en el cargo ya que Paco López llegó totalmente desnortado, perdido con lo que se iba a encontrar, aunque con la buena prensa de sus trabajos anteriores. A pesar de ellos, la pretemporada del curso anterior iba avisando de lo desastroso que iba a ser el arranque liguero con el técnico de Silla como principal responsable de un equipo que nunca fue tal. Garitano, obviamente, no estuvo el verano pasado pero si ha hecho el trabajo que Pacolo no hizo sabrá que este Cádiz CF no puede permitirse el lujo de caer dos veces con la misma piedra y aunque él no fuera culpable de aquella situación, sí que ha de admitir que el club -y él, por consiguiente- ha tenido que aprender de los errores que por el momento no se están solucionando.

Es cierto que el preparador vasco se está encontrando con las trabas de no poder estar contando con normalidad con Suso, que no llegará a tope a la primera jornada; tampoco con Ontiveros, aún molesto con la lesión «crónica» (Garitano dixit) con la que terminó la temporada pasada; al igual que ellos, el meta presumiblemente titular, David Gil, anda recuperándose aún de la operación de rodilla que tuvo en las últimas jornadas del curso pasado. Todo esto no ayuda, está claro, pero Garitano no puede comenzar escudándose en dimes y diretes después de un final de Liga en el que incluso se puso en dudas su continuidad después de un final de Liga en la que la afición quedó muy desligada de su equipo.

Queda poco para la presentación en sociedad y ante su público del equipo amarillo, que este sábado ante el Córdoba deberá dar la sensación de que no lleva perdiendo el tiempo esas semanas de trabajo en El Rosal a imagen y semejanza de lo que se perpetró el verano pasado.

Más temas:

Cádiz CF