El Virgili suma un empate y continúa invicto (2-2)

El CD Virgili Cádiz firmó un empate a 2 en su visita a tierras murcianas, un resultado que permite al conjunto gaditano mantener su condición de invicto. El equipo afrontaba el encuentro con la posibilidad de recortar distancias con los rivales directos de la parte alta, que no habían conseguido vencer en la jornada del sábado, pero se quedó con la miel en los labios y tan solo sumó un punto.

El inicio fue complicado. El dominio correspondió al conjunto local, que aprovechó las imprecisiones en la salida de balón del cuadro amarillo. Las pérdidas se acumulaban y el rival generaba peligro constante. En el minuto 9, un disparo exterior fue rechazado por Hilario, pero el rechace cayó en los pies de Juanjo, que adelantó a los locales con el 1-0.

A partir de ahí, el CD Virgili Cádiz fue asentándose en el encuentro. El equipo subió líneas, ajustó su defensa y comenzó a generar llegadas sobre la portería rival. Andresito dispuso de varias acciones de peligro en el uno contra uno, aunque el gol se resistía. Cuando todo apuntaba a que el primer tiempo acabaría con ventaja local, Abraham Cintado aprovechó una acción dentro del área para establecer el empate (1-1) en el minuto 19. Con ese marcador se llegó al descanso.

El segundo tiempo arrancó con un CD Virgili Cádiz más decidido. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Poti culminó una brillante jugada colectiva para poner el 1-2 y adelantar por primera vez al conjunto gaditano. Fueron los mejores momentos del equipo, con dominio, numerosas ocasiones y sensación de control. Sin embargo, la acumulación de faltas comenzó a condicionar el tramo medio del segundo tiempo.

Con las cinco faltas señaladas en el ecuador de la segunda mitad, el CD Virgili Cádiz vio cómo un error en una acción ofensiva terminaba en falta sobre el portero rival, lo que supuso un lanzamiento de diez metros para el Pinatar B. Lozano no perdonó y puso el 2-2 en el minuto 32. Los locales dispusieron de nuevas oportunidades a balón parado, una de penalti fallado, y otra de doble penalti, ya con la sexta falta, que detuvo Hilario.

A falta de cuatro minutos, ambos equipos buscaron el triunfo. Juan Carlos Gálvez, técnico del CD Virgili Cádiz, apostó por el juego con portero-jugador en el minuto 39, generando dos ocasiones claras que no encontraron portería. El marcador no se movió y el encuentro terminó con empate a dos, un punto que mantiene la racha invicta pero deja la sensación de haber dejado escapar una victoria que parecía cerca.

El próximo partido de los amarillos será ante el Xerez Toyota Nimauto, fijado para el sábado 25 de octubre a las 20:15 horas en el Pabellón Ruiz Mateos de Jerez de la Frontera.