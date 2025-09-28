El Virgili impone su carácter y tumba al Imperio Los Rosales en un duelo de máxima tensión (6-4)

El pabellón de Cádiz fue escenario de un partido lleno de intensidad correspondiente a la tercera jornada del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala. El CD Virgili Cádiz logró imponerse por 6-4 al CDE Imperio Los Rosales de Ceuta en un encuentro en el que la primera parte estuvo marcada por las interrupciones, las faltas y el juego trabado, mientras que la garra de los amarillos en la reanudación terminó por inclinar la balanza a su favor.

En los primeros minutos, los porteros se convirtieron en protagonistas. Ale, guardameta del conjunto ceutí, desvió un robo de Pancho en el minuto 4 y un potente disparo de Abraham Cintado en el 5. Por su parte, Hilario respondió bajo palos para los locales ante un lanzamiento de Bader en el 11. Virgili lo intentaba con Óscar Lojo y Pancho, aunque sin acierto, lo que mantenía la igualdad en el marcador.

El momento más controvertido se produjo en el minuto 14, cuando Óscar Moguel fue expulsado por un codazo durante un saque de banda. A pesar de jugar en inferioridad, los gaditanos resistieron los dos minutos con firmeza e impidieron que los de Víctor Cachón sacaran partido de la superioridad numérica. El primer tiempo finalizó con alternativas pero con escaso ritmo de juego.

Tras el descanso, Imperio salió con fuerza. Ale volvió a frenar las acometidas de Pancho y Poti, y pronto llegaron los goles visitantes: Anuar abrió el marcador en el 23 y Chico amplió la ventaja en el 26 tras un error en la salida de balón. Wallace recortó distancias en el 27, pero Mohamed aprovechó un rechace para poner el 1-3.

La reacción local se gestó a partir de un doble penalti que transformó Abraham Cintado en el 29. Ese tanto y las faltas acumuladas por los visitantes dieron oxígeno a los amarillos. En el 36, un disparo lejano del propio Cintado significó el empate y, acto seguido, Óscar Lojo culminó la remontada con el 4-3.

El cuadro ceutí apostó entonces por el portero-jugador, pero la estrategia fue castigada por un inspiradísimo Óscar Lojo, que en los minutos 37 y 39 recuperó dos balones y los convirtió en goles, ampliando la renta hasta el 6-3. En los instantes finales, Mohamed redujo diferencias para el 6-4 definitivo, y Anuar fue expulsado por doble amarilla cuando apenas quedaban ocho segundos.

El choque terminó con un ambiente tenso por parte visitante, mientras que el Virgili celebraba no solo el triunfo, sino también el debut del juvenil David Santos con el primer equipo. Para cerrar la noche, Ale detuvo un nuevo doble penalti a Abraham Cintado, confirmando su gran actuación a pesar de la derrota.

