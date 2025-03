La 'Táctica Cádiz', ahora con Fali

Hace no mucho los entrenadores de Primera y Segunda División bautizaron como la 'Táctica Cádiz' a la forma del club que preside Manuel Vizcaíno para no pagar religiosamente lo que dice un contrato en el momento en el que expira o se da por concluido debido a una desavenencia, destitución o una oportunidad que sale para cualquiera de las dos partes.

Álvaro Cervera o Juan Carlos Cordero son algunos que bien pueden hablar de esa táctica al haberla sufrido en sus carnes. Ambos tuvieron que pleitear con el Cádiz CF y ambos también acabaron llegando a un acuerdo con tal de no eternizar el juicio de marras.

En esa encrucijada comienza a encontrarse Fali, que lleva desde el pasado mes de julio sin cobrar lo que el jugador tiene firmado en su contrato.

Como es sabido, tanto Fali como Iván Alejo eran dos de los jugadores que no verían rebajadas sus fichas a pesar del descenso, ya que no se contempló en el contrato esa hipótesis. Iván Alejo ha renovado por cuatro años rebajando, como es normal, su sueldo. No así Fali, al que le queda esta y la siguiente temporada para finiquitar su contrato.

La postura de Fali

De momento, Fali sigue en sus trece y se niega a acceder a la petición del club para que se rebaje su salario después del descenso de categoría. Sigue entrenando sin alzar la voz y lo hace, además, con el respaldo del vestuario. No solo eso, sus compañeros se han plegado a Fali y le han llegado a decir que harán lo que él decida, desde hacer huelga a lo que haya que hacer con tal de que el club cumpla con el contrato del defensa que llegó procedente del Nástic.

La primera idea del club para llegar a un acuerdo amistoso con Fali es que cobre la cuarta parte de lo que estipula el contrato, algo a lo que se ha negado el jugador, que ha visto como desde el pasado mes de julio el club tan solo le ingresa lo que la entidad entiende que debe cobrar tras el descenso y no lo global que reza el contrato de Primera.

Mediante un burofax enviado al jugador, el Cádiz CF le insiste en que le pagará una parte proporcional de su contrato, tal y como acordaron verbalmente, algo que está por ver que el defensa admita.

Va para tres meses sin cobrar lo global y de momento la sangre no ha llegado al río, pero en estos instantes tiene mucha pinta de acabar en un juzgado. Como todos los casos que conlleva la 'Táctica Cádiz'.

Más temas:

Cádiz CF