Ya habría sustituto

Como la de Sergio hace una temporada en Vitoria, la de Paco López este sábado en Elche era muy parecida, o sea, una destitución anunciada. Desde que hace una semana el Deportivo se lo explicara de manera contundente al Cádiz CF, las negociaciones con otros entrenadores habían comenzado a coger velocidad muy alta.

Se tocó a varios (Pacheta, Marchena), pero con el que desde el primer contacto hubo más acercamiento fue con el entrenador que el curso pasado descendió a Segunda con el Almería después de no poder espabilar al hoy equipo de Rubi, otro que ya en su día dijo que no a Manuel Vizcaíno.

El caso es que la derrota en el Martínez Valero ha precipitado las gestiones y según ha adelantado la cadena Ser hay un acuerdo al 99% de los casos con Gaizka Garitano.

No puede decirse, de entrada, que la llegada del entrenador vasco levante muchas expectativas después de su mal paso por el conjunto indálico, donde sus números son para echarse a temblar después de no ganar ningún partido y haber empatado hasta en siete ocasiones y perder en once.

Con pasado en el Eibar, Real Valladolid, Deportivo y Athletic, Gartitano lleva sin entrenar desde la temporada pasada. Todo indica que a lo largo de este fin de semana Paco López será despedido y su colega vasco llegue el lunes para ponerse manos a la obra cuanto antes porque no hay mucho tiempo que perder desde luego.

Más temas:

Cádiz CF