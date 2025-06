Suso y «patas, muchas patas»

Un año más, Manuel Vizcaíno tirará de sus contactos para realizar uno de esos fichajes presidencialistas que tanto le gustan hacer a gestores de su perfil. A veces, acierta. Y otras pues como que no. Con su siguiente, el del gaditano Suso, todo indica que habrá que esperar aunque sus últimos encuentro con el Sevilla demuestran que viene a pleno rendimiento.

A sus 31 años, Suso salió de la órbita amarilla cuando contaba con 16, regresa quince años después a su casa como un futbolista contrastado que ha dejado su sello por Liverpool, Almería, Milan, Sevilla, Génova y Sevilla, club último del que se fue llorando tras firmar un preacuerdo con el conjunto amarillo para las próximas cuatro temporadas.

En sus inicios en el fútbol inglés, hizo caso a Rafa Benítez, que le aconsejó vivir con una familia inglesa, lo que le valió para conocer a Dee, Phil, Paul, Simon y Robert, su familia de acogida en Inglaterra. Años después, vuelve a su tierra con una familia propia, la suya.

Sin duda, el jugador gaditano será la imagen de una campaña de abonados que se presentará en breve y que bajo el lema de 'Denominación de Origen' se apoyará en la estrella sevillista como imagen de un proyecto al que, de momento, le faltan «patas, muchas patas».

El entrecomillado pertenece a Gazika Garitano, que en una de sus últimas intervenciones públicas dejó claro lo que necesita su futuro equipo. Y lo repitió varias veces a la hora de ser preguntado por el equipo que le gustaría formar y, sobre todo, cómo le gustaría que jugase. «Un entrenador tiene que amoldarse a los futbolistas que tiene para sacar los mejores resultados posibles; yo siempre he sido un entrenador que me ha gustado siempre apretar arriba, mantener la defensa alta, ser un equipo más racial, más de centros, más de llegadas por banda y para eso necesitas patas, patas para apretar arriba; intentaré hacer cosas a mi gusto pero sabiendo antes qué tipo de futbolistas vamos a tener. Lógicamente, algunos los podre sacar yo, elegir a mi gusto y otros no; cuando veamos que plantilla tenemos veremos cómo podremos jugar, pero lo que tengo bastante claro es que necesitamos patas también porque los equipos que han estado arriba este año son equipos que tienen patas, hambre y juventud, lo cual no quiere decir que jugadores veteranos no tengan cabida también. No es un tema de edad, es un tema de patas muchas veces». Más claro, el agua.

Por tanto, la lectura es bien sencilla una vez que se haga oficial el fichaje de Suso, que se une a Ontiveros como jugador de calidad en la parte alta de un equipo donde habrá que buscar todo el trabajo que dos talentos como los citados no deberán poner sobre el verde para estar frescos a la hora de marcar las diferencias. Tampoco Garitano podrá hacer mucho uso de las bandas con dos jugadores franquicias con querencia a romper por el centro para hacer uso de su espectacular pegada, uno con la diestra y el otro con la zurda. Patas, patas, patas y muchas patas para corresponder a un entrenador que ya ha visto como muchas de ellas no van a estar en su zona ofensiva, donde, eso sí, podrá contar con lo mejor de la categoría.

Así pues, el Cádiz CF 25/26 deberá estar compuesto por dos maestros de obra y ocho curritos.

