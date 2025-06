Siete por siete en Segunda

Siete por siete. O lo que es lo mismo, siete equipos se despiden de la Segunda División y a otros siete se les da la bienvenida después de que por fin este pasado fin de semana se haya finiquitado una temporada que al Cádiz CF le ha deparado no más que sopor y aburrimiento mientras se ha consolidado en una categoría a la que volvía hace un año cuatro cursos después de disfrutar de la Primera División, una escalón del que se han bajado tres clubes y al que han subido otros tres.

De hecho, la categoría de plata del fútbol español despidió hace ya unas semanas a seis de los integrantes que ha tenido este curso ya finiquitado y tan solo quedaba uno por despedir que se ha sabido en la noche del pasado sábado tras la eliminatoria que se jugaba en el Nuevo Carlos Tartiere.

Para empezar, los cuatro equipos que no figurarán este próximo mes de agosto en el calendario de Segunda 25/26 son los que que ya habían dejado de ser de Segunda muchas semanas atrás. Los primeros en confirmar su caída fueron Cartagena y Racing de Ferrol, a los que se sumó poco después del CD Tenerife de Álvaro Cervera. El último en confirmar su descenso y que vendió algo más cara su piel fue el Eldense, club que bajaba a Primera RFEF dos años después y equipo del que procede Sergio Ortuño.

También se habían despedido, en este caso con una sonrisa en la cara, los equipos pertenecientes a la Comunidad Valenciana, Elche y Levante, que subieron a Primera por la vía rápida al quedar clasificados en primera y segunda posición. Algo más ha tenido que hacer esperar el Oviedo, que ascendía en la prórroga ante el Mirandés a Primera División más de dos décadas después.

Para cubrir las plazas de estos siete equipos también hay que mirar a Primera División, de donde caían Valladolid, Las Palmas y Leganés, clubes que este año serán rivales del Cádiz CF de Garitano.

Por debajo llegan cuatro clubes más para sustituir a los descendidos este año a Primera RFEF, una categoría que este pasado fin de semana acababa con sus últimas eliminatorias de ascenso. Ceuta y Cultural Leonesa ya habían conseguido su pasaporte hace un par de semanas, pero no fue hasta este pasado domingo que no lo conseguían dos clubes que modernizarán la Segunda como es el caso del Andorra y del Real Sociedad B, único filial que militará en una categoría a la que no pudo regresar el Nàstic de Tarragona, caído en la ronda ante los jóvenes donostiarras.

Así pues, con la entrada y salida de estos catorce equipos queda constituida la Segunda División 25/26 en la que el Cádiz CF espera renacer de la mano de Suso.

