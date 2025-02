La Segunda más fuerte en el momento más frágil

No puede decirse que la competición venga en un buen momento para el Cádiz CF, que acaba de descender, tiene un entrenador nuevo, un equipo a medio construir, entorno revuelto y unos dirigentes que dan la sensación de estar más entretenidos en chiquilladas que en lo puramente importante, el balón. Por todo ello, esta Segunda División que arranca de manera definitiva este fin de semana viene, además, con un potencial que podría hacer descarrilar al club más pintado por mucho que ofrezca una plantilla de Primera, que no es así del todo, pero bueno.

Clubes históricos como Deportivo, Oviedo, Sporting, Elche, Castellón, Tenerife, Málaga, Cádiz CF, Levante, Racing, Zaragoza, Almería o Granada, junto a fuertes candidatos al ascenso como el Eibar o el Huesca, estarán presentes en el pistoletazo de salida de la Segunda División más fuerte de la historia con múltiples candidatos a tocar la gloria de la Primera División.

El jueves 15 de agosto, antes que ningún otro año, se dará el pistoletazo de salida a una categoría de plata que tendrá una primera jornada de cinco días como entremés adecuado de una temporada larga: se mantiene el número de 22 equipos que pelearán en un año que se presenta tan igualado como en sus últimas ediciones.

Si algo caracteriza a la división de plata del curso 2024/25 es la presencia de multitud de clubes históricos del fútbol español que no tienen sitio en Primera División pero que lo buscan con el objetivo de destacar en una categoría que se presenta imprevisible y tremendamente equilibrada.

Porque en Segunda División, partir con la vitola de favorito al ascenso no asegura que se pueda acabar en la lucha por no bajar, mientras que comenzar siendo un recién ascendido o con uno de los presupuestos más bajos no impide pelear por la parte alta de la clasificación.

Sucede cada temporada y la próxima seguro que no será una excepción. Y la mirada, de primeras, estará puesta en los equipos andaluces por un doble motivo: hay que más que nunca y tres de ellos parten, a priori, como los rivales a batir.

Ha pasado el balompié andaluz de no tener ningún representante la pasada campaña en la división de plata a contar con cinco en este ejercicio. Se debe a los descensos desde Primera División de Almería, Granada y Cádiz CF y a los ascensos desde Primera RFEF de Málaga y Córdoba.

Los tres primeros tendrán más presupuesto que el resto de clubes de Segunda y un límite salarial más alto por venir desde la elite, aunque eso en Segunda División no garantiza nada. Almería, Cádiz CF y Granada parten como favoritos al ascenso por su mayor poderío económico y ese es el único objetivo que se plantean.

Almería y Cádiz han buscado experiencia en sus banquillos con Joan Francesc Ferrer 'Rubi' y con Paco López, mientras que el Granada lo ha fiado todo a un técnico joven y apenas sin experiencia en España como Guille Abascal.

En el segundo escalafón de favoritos aparecen los asturianos Oviedo y Sporting de Gijón, que se quedaron la pasada campaña en las eliminatorias de ascenso y que volverán a intentarlo por enésima vez.

Lo harán con técnicos diferentes, ya que al Oviedo ha llegado el veterano Javi Calleja y al Sporting lo ha hecho Rubén Albés, que hace un par de años rozó el ascenso con el Albacete. En el bloque de favoritos también han cambiado sus entrenadores el Levante y el Elche, que tras firmar discretas actuaciones la pasada campaña después de descender desde Primera buscarán a la segunda el regreso a la elite.

Al Levante ha llegado Julián Calero, que acumula un par de años triunfando en la categoría con otros equipos, mientras que al Elche lo ha hecho Eder Sarabia tras su brillante paso por el Andorra.

Completan el cupo de candidatos a todo tres conjuntos que, como los asturianos, llevan varias temporadas tratando de ascender sin conseguirlo. Son el Zaragoza, con el veterano Víctor Fernández de nuevo al frente, el Eibar de Joseba Etxebarria y el Tenerife, donde se estrena Óscar Cano.

Aquí también se puede incluir al Racing de Santander, un clásico que lleva menos temporadas en Segunda al estar varios años en Primera RFEF y que el curso pasado coqueteó con las eliminatorias para ascender con la presencia en el banquillo, un año más, de José Alberto.

Es una Segunda plagada de históricos del balompié nacional porque a todos los citados se unen los cuatro que han subido desde la categoría de bronce: Málaga, Córdoba, Castellón y Deportivo de la Coruña.

Ninguno de ellos se conforma con la plata y quieren volver a Primera, los cuatro apoyados por una masa social y un número de abonados que muchos equipos de la máxima categoría desearían.

Los otros siete conjuntos que quedan parten, a priori, con la permanencia como principal objetivo, aunque seguro que más de uno sorprenderá a los de arriba, tal y como ocurre cada temporada.

Son el Huesca, el Burgos, el Mirandés, el Racing de Ferrol, el Cartagena, el Albacete y el Mirandés. A todos les avala que ya saben lo que es alcanzar la salvación en Segunda ante conjuntos más poderosos.

Doce entrenadores siguen de la pasada campaña en sus respectivos equipos mientras que diez se estrenan al frente de los suyos, con debut en Segunda sólo para tres: el neerlandés Dick Schreuder al frente del Castellón y Dani Ponz en el Eldense, aparte del citado Guille Abascal.

La competición en Segunda comienza este jueves 15 de agosto con el Granada-Albacete. Por delante 42 jornadas, unas eliminatorias para subir y más de diez meses de fútbol. Con la igualdad y la emoción como banderas. Fútbol de plata entre agosto de 2024 y junio de 2025.