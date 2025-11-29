¿Sanción al nuevo fichaje del Cádiz CF?

Jerónimo Dómina será nuevo jugador del Cádiz CF a partir del próximo 1 de enero. El delantero argentino ha firmado para las próximas cuatro temporadas y media tras salir de una forma convulsa de Unión de Santa Fe. Ya pasó reconocimiento médico en la Clínica San Rafael, y es cuestión de esperar a que comience el nuevo año para que pueda vestir la camiseta amarilla. Aún así, el viaje a Europa podría suponer una sanción para el futbolista.

Según recoge la cuenta @solofichajes123, varios medios argentinos apuntan a que el CA Unión de Santa Fe estudia sancionar a Jerónimo Dómina después de que el futbolista viajara a España sin permiso del club para someterse al reconocimiento médico y firmar por el Cádiz CF. El delantero finaliza contrato el 31 de diciembre y y ya ha firmado con el conjunto andaluz para comenzar su nueva relación contractual el 1 de enero de 2026. De hecho, el ariete ya conoce el estadio gaditano, ya que estuvo presente en la derrota amarilla contra la Cultural Leonesa, y se ejercita en solitario en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.

Unión, que no logró cerrar su renovación, solo percibiría unos 400.000 euros (aunque algunos medios hablan de cifras que no llegan a los 300.000 euros) en concepto de derechos de formación. Mientras tanto, el Cádiz CF aprovecha lo que consideran una oportunidad de mercado, en un escenario en el que, según la cuenta de X especializada en el mercado de fichajes, existía una fuerte competencia por el jugador, con el interés de clubes como Burgos CF, Real Valladolid, Nashville de la MLS y Tigres de México, además de aproximaciones de otros clubes de ligas europeas.