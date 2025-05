De la Rosa, la última esperanza amarilla en forma de promesa

Si mal le ha ido este año el curso al primer equipo, lo de la cantera ya ha sido para cerrar un chiringuito sobre el que se cierne un futuro con muchos menos equipos de los actuales. Algo hay que hacer y puestos a hacer recortes, lo más seguro es que se saque la tijera para adelgazar las categorías inferiores de un equipo que cumplirá su segundo año en Segunda tras cuatro en la elite.

Sin embargo, el presidente Manuel Vizcaíno, a pesar de los cuatro descenso de categoría que se han dado en los equipos de las escalas inferiores, no quiere hacer una lectura tan nefasta de la situación. De hecho, que el filial se vaya a Tercera RFEF no es para el empresario sevillano algo muy preocupante y para explicar que los saltos de categoría no son tan importantes cuando el futbolista de turno vale. Y puso el ejemplo de Messi cuando subió al primer equipo desde el juvenil.

Pero lo cierto es que en la base también toca hacer un análisis visto lo visto. «La cantera tiene que dar resultados. Desde la época de David Vidal en el fútbol profesional, el actual ha sido uno de los años con más jugadores de la cantera del Cádiz CF en el primer equipo (David Gil, Moussa Diakité, De la Rosa, Mwepu, Chris Ramos). Vamos a seguir apostando por juveniles en el filial para que maduren rápido. El filial no va a estar tan lejos de su histórico habitual». Estas palabras reforzaban la política que este año Vizcaíno ha dejado en manos de Contreras en la cantera a pesar de la marcha al Villarreal de Etta Eyong por Mwepu, jugador por el que Paco López apostó.

Además de Diakité, otro de los canteranos que ha acabado entrando con algo más de fuerza de lo normal es el onubense De la Rosa, un jugador que el año pasado destacó en el Recre de Primera RFEF y en quien, desde el club, se confía que forme parte del primer equipo de Garitano, algo que el vasco deberá decidir en el caso de que esta temporada su voz valga algo más que hace unos meses.

De momento, ahora mismo, De la Rosa es una de las esperanzas del club amarillo más jóvenes, pero lo cierto es que mucho deberá mejorar para convertirse en una realidad la próxima temporada.