Roger, determinante: un penalti provocado y su primer tanto del curso

El cuarto árbitro acababa de mostrar los siete minutos de añadido a la primera mitad y el Cádiz CF vencía al Córdoba gracias al tanto inicial de Javier Ontiveros. Falta a favor de los amarillos. Jugada ensayada puesta en práctica que encuentra a Carlos Fernández alcanzando línea de fondo y el delantero, con un preciso pase atrás, encuentra a un pistolero en horas bajas deseoso de reencontrarse con su mejor nivel. El remate no fue limpio, pero el VAR adjudicaba el tanto: Roger Martí anotaba su primer tanto en 2024 y ponía fin a una sequía goleadora de más de once meses.

Fue el partido soñado para un futbolista al que las lesiones han maltratado en los últimos tiempos y que nunca ha terminado de encajar futbolísticamente en la Tacita. Ahora, con Paco López en el banquillo, Roger Martí cuenta con el respaldo de un técnico que conoce bien las características y el rendimiento que puede llegar a ofrecer el de Torrent. Antes del éxtasis por el tanto anotado, el ariete había provocado el penalti con el que el Cádiz CF se adelantaba al Córdoba CF. Ontiveros, en el rechace, aprovechaba así el petróleo obtenido por Roger.

Las declaraciones de Roger Martí tras el Cádiz - Córdoba

Sin duda, un encuentro en el que fue determinante el de Torrent. Es su segunda titularidad consecutiva y Paco López parece que tiene muchas esperanzas puestas en la asociación ofensiva que pueden protagonizar Roger y Carlos Fernández, escudados por dos todoterrenos en las bandas como son Brian Ocampo y Javier Ontiveros. Tras el encuentro, el delantero valenciano reconocía estar «muy contento y feliz por volver a sumar los tres puntos en casa y con nuestra gente. Feliz por el gol, por volver a marcar después de la lesión. Ha sido muy importante para ganar confianza«.

Eso sí, admitía las dificultades que ha atravesado hasta ser capaz de volver a pisar un terreno de juego. «Fue muy duro romperme el peroné en la segunda semana de liga, pero gracias a Dios estoy recuperado ya. Puedo ayudar al equipo en lo que sea y, si es como hoy con un gol mejor«. Y tanto que puede ayudar, ya que, además, ha aguantado los noventa minutos sin ningún tipo de problema.

💛 Te queremos, Roger. pic.twitter.com/fQ5AllbwkI — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 17, 2024

Cuestionado por como había vivido la jugada del gol, en la que el VAR necesitó de varios minutos para comprobar si el balón había entrado, Roger comentaba que «he visto que se quedaba el rechace y me he tirado con todo. Al estar tan cerca he visto que había sobrepasado la línea. Ha sido un poco de incertidumbre el ver si nos lo daban o no«.

Por último, el de Torrent admitía la importancia de los tres puntos conseguidos. Ya son dos victorias consecutivas con portería a cero de los de Paco López en el estadio gaditano. «Cada partido es importante. Se está viendo que Segunda es una liga muy competitiva y cada partido cuesta un montón. Que nos dé confianza esta victoria, que tanto nos hacía falta, y a pensar en lo que viene«, finalizaba.

