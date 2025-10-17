El Real Club Náutico de Cádiz compite en Baiona en el Campeonato de España de Cruceros con la tripulación del Taboga Race Team

El Real Club Náutico de Cádiz participa este fin de semana en el Campeonato de España de Cruceros 2025 – Trofeo Loterías y Apuestas del Estado, que se celebra del 17 al 19 de octubre en aguas de Baiona, bajo la organización de la Real Federación Española de Vela (RFEV) y el Monte Real Club de Yates, con la colaboración de la Real Federación Gallega de Vela.

La representación gaditana corre a cargo del Taboga Race Team, la escuadra de regatas de la Escuela Náutica Taboga, que compite en nombre de Andalucía tras una brillante temporada en el circuito nacional. El equipo, que cuenta con el patrocinio de REEF y E.N. Taboga, está integrado por Santi Pérez, Rubén Grosso, David Rumbao, José Ramón Romero, Antonio Coronilla (skipper) y Emilio Guzmán (armador).

«Venimos desde el Real Club Náutico de Cádiz representando a Andalucía con muchas ganas de navegar en este formato tan igualado. Nuestras expectativas son mejorar nuestro cuarto puesto conseguido el año pasado y disfrutar de este gran nivel de competición en un entorno inmejorable. Agradecemos al Monte Real Club de Yates de Baiona y a la RFEV por la excelente acogida y el magnífico campo de regatas. Gracias también a nuestros patrocinadores REEF y E.N. TABOGA por su apoyo constante», señalan los miembros del equipo.

El Taboga Race Team llega a Baiona tras una temporada notable, con resultados de alto nivel en regatas nacionales, especialmente en la Copa del Rey y la Semana Náutica del Puerto de Santa María.

La estructura del campeonato sigue un formato con regatas clasificatorias territoriales y una final nacional en Baiona.

El equipo gaditano dirigido por Emilio Guzmán emprende su reto con la ambición de superar su cuarto puesto del año anterior y arrojar un brillante desempeño en pruebas de máxima igualdad técnica.

Más temas:

Cádiz