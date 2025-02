(Previa) Salir del pozo, objetivo inmediato

El Cádiz CF Mirandilla retoma este domingo la competición. Lo hará a las doce del mediodía en tierras murcianas ante el Racing Cartagena Mar Menor y después de caer en el debri del pasado fin de semana ante la Balona (1-2).

Este último tropiezo ha colocado al filial del Cádiz CF en la zona de descenso a la Tercera RFEF, de ahí que el objetivo sea claro esta jornada. Así lo apunta su entrenador Alberto Cifuentes: «Estamos con ganas de revertir la situación. Hemos tenido dos encuentros en casa que, quizá, no hemos merecido perder, pero que al final los hemos terminado perdiendo. Estamos con ganas de cambiar esa dinámica, de conseguir una victoria que nos dé algo de confianza, que nos ratifique en los buenos partidos que hemos hecho atrás, pero que no hemos conseguido ganar. Los he visto con ganas la verdad, enchufados».

Eso sí, Cifuentes tiene claro que el Racing Cartagena Mar Menor «es un equipo que en casa no ha perdido y que es bastante intenso, muy sólido en su juego. Además tiene gente arriba que tiene buenas individualidades. Yo creo que como equipo se manejan bien y conocen perfectamente la categoría. En resumidas cuentas será un rival difícil, muy difícil y por eso necesitamos hacer un encuentro muy competitivo, muy contundente y no arrugarnos para sacar algo positivo».

Alejandro Morata hasta 2026

Por otra parte, el Cádiz CF ha anunciado esta semana la renovación de Alejandro Morata hasta 2026. Así amplía una temporada más su contrato.

El central jerezano Alejandro Morata seguirá vinculado al Cádiz CF hasta 2026. CCF

El joven futbolista de 17 años llegó al club en el año 2022 y se proclamó campeón de Liga con el Balón Juvenil.

El central jerezano está siendo titular esta temporada en su primer curso con el Cádiz CF Mirandilla.