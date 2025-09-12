El posible once del Cádiz para recibir al Eibar

El Cádiz de Garitano vuelve a la competición tras su empate a tres el pasasdo domingo en San Sebastián, donde debutó y como titular Pelayo debido a la baja de Kovacevic, que andaba con su selección, la de Serbia, sub'21. Y sí, al chaval de los Balcanes, ese mismo que hace un año estaba defenestrado por Paco López, se le echó bastante de menos. Por eso, porque ahora es clave en la defensa, vuelve.

Bajo palos seguirá el inexperto Víctor Aznar, que ordenará, o tratará de hacerlo, a una fila de cuatro compuesta por el serbio, más Iker Recio y los laterales Iza y Climent.

Los africanos Diarra y Diakité repetirán en el centro del campo y equilibrarán un ataque al que se incorpora Tabatadze, que estará con Suso en la mediapunta, Ocampo por otra banda y García Pascual arriba.

