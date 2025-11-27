Los porteros no están solos en el Cádiz CF

El Cádiz CF ha celebrado este pasado miércoles una reunión formativa e informativa dirigida a todos los porteros de la cantera y a sus familias.

La sesión tuvo como objetivo acercar el trabajo diario del Club a los padres, ofreciendo una visión clara y detallada de cómo se desarrolla la metodología específica de entrenamiento para guardametas, así como los distintos recursos que el Cádiz CF pone a disposición de sus jugadores en formación.

En la misma, participaron José Manuel Santiesteban, entrenador de porteros del primer equipo, quien tomó la palabra para explicar en detalle cómo se estructura el trabajo específico con los guardametas y estuvieron presentes los porteros del primer equipo Víctor Aznar y David Gil.

Víctor Aznar y David Gil estuvieron en la reunión.

Durante la jornada, los responsables del área presentaron los aspectos clave del trabajo del portero en la cantera cadista, incluyendo:

Metodología de entrenamiento específico y seguimiento individual.

Servicios de nutrición, orientados a la correcta alimentación para su desarrollo deportivo.

Atención médica y preparación física, fundamentales para su progreso y prevención de lesiones.

Herramientas de análisis y seguimiento del rendimiento, que permiten una evolución continua y personalizada.

Además, el Club destacó su voluntad de mantener una relación cercana y transparente con las familias, abriendo sus puertas para que puedan conocer de primera mano cómo entrenan sus hijos y qué recursos tienen a su disposición en su etapa formativa.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Cádiz CF por seguir impulsando el crecimiento integral de todos los jugadores de la cantera, fomentando un entorno de confianza y colaboración entre Club y familias.

Más temas:

El Club