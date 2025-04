«Me hace un poco de gracia que nadie hable del descenso y sí del 'play off'»

Gaizka Garitano y sus chicos llevan haciendo una minipretemporada que le ha tenido que venir bien al equipo técnico del vasco, que llegó y se encontró con tres encuentros de sopetón. A pesar de ello, las ganas de volver a competir priman tanto en el entrenador como en los jugadores. Así lo expuso el propio preparador.

«Llevamos tres semanas sin competir, aunque jugamos algún amistoso. Hay muchas ganas de jugar. Nos ha dado tiempo para trabajar cosas y recuperar gente lesionada», valoraba Garitano, que este domingo se enfrentará a su tercer partido en Carranza como local.

A continuación, habló de los jugadores lesionados con los que cuenta. «Hasta la semana que viene no se incorporará Iker Recio. Paco Mwepu ha estado dos semanas fuera del grupo y habrá que ver a última hora. Tenemos la baja por sanción de Ontiveros y Melendo y Roger también siguen lesionados de larga duración, ambos siguen su proceso y bien, pero les queda bastante. El resto está disponible», informó.

Lleva tres encuentros oficiales al frente y la verdad es que ni ha tenido mucho tiempo para implantar una nueva metodología ni tampoco se ha podido ver un cambio circunstancial en el juego del equipo. «Ojalá se vea un equipo más reconocible ante el Levante. Hay que intentar seguir siendo competitivos y mejorar lo que tenemos que mejorar. Tiempo hemos tenido, pero son los jugadores los que hablan dentro del campo», dice.

Como es lógico, Garitano habló del próximo rival, que viene de meterle tres al colista Tenerife en las islas afortunadas. «El Levante es uno de los dos o tres mejores equipos de la categoría. Será difícil porque tiene futbolistas muy buenos, de los top de la categoría. Es un bloque muy bien armado. Están preparados para competir, igual que nosotros, que, además, estamos en casa. Hay que tratar de jugar bien y ser competitivos. Estamos con muchas ganas porque llevamos tres semanas sin competir. El equipo tiene que transmitir desde el minuto uno y aprovechar que jugamos en casa», sostiene el vasco, que siguió alabando las cualidades del conjunto granota.

«Ellos tienen muchos registros, con calidad en los centrocampistas y velocidad arriba», valoró. Además, para preparar el encuentro, Garitano visionó el encuentro en el que los de Paco López empataron a un gol en la segunda jornada de la presente campaña. «En la ida jugó muy buen partido el Cádiz CF, y el Levante se presentó seis veces delante del portero. Tres o cuatro veces suelen llegar así. Juegan con laterales muy profundos. Su centro del campo entre los dos mejores de Segunda. Es Top. También trabajan bien defensivamente y tienen jugadores de talento», señaló analizando sin querer la ruina defensiva que era el conjunto amarillo incluso jugando bien.

Y siguió. «Ellos con sus fortalezas y nosotros con las nuestras. Es un partido vital, importantísimo. Ambos tenemos buenos equipos, los dos tenemos buenas armas. Si no defiendes bien no hay posibilidades de estar arriba en la clasificación», resumió.

Realismo vasco

El triunfo y los dos empates cosechados en sus tres apariciones le da a Garitano para pensar en verde, positivo. Y así lo dice. «Soy cien por cien optimista. No hubiese venido de otra forma. Confío en mi trabajo, en el de los chicos y en el del club. Cuando llegué estábamos en descenso. Me hace un poco de gracia que nadie hable del descenso y sí del 'play off'. Hay que ganar para salir de ahí. La realidad es la que dice la tabla de clasificación. Ya pensaremos en mirar más arriba. Si en cuatro años no se han ganado tantos partidos seguidos, ahora hay que trabajar para ello. Lo demás son cuentas de la lechera», manifestó dando un pedazo de guantazo de realidad a ese entorno que aún no quiere ver los fantasmas que llevan en el vestuario amarillo desde el comienzo de la temporada pasada en Primera División.

Por eso, paso a paso. «Hay que mirar al Levante. Nada más. Se mira el trabajo, no la clasificación. No mirar arriba ni abajo, mirar adelante. Ganar, competir, ganar, competir». Lo dice Gaizka Garitano, el tercer entrenador que sujeta un timón que lleva temblando desde agosto del 23.

