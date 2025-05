El plan del Cádiz CF en el lateral derecho: sí para Iza y no para Zaldua

A falta de una jornada para el cierre del campeonato liguero en el Cádiz CF ya están totalmente volcados en la confección de la plantilla para la 2025/26. Desde el club buscan realizar una revolución necesaria y, dentro de esa reestructuración, el presidente amarillo, Manuel Vizcaíno, es consciente de la importancia de mezclar juventud con experiencia para dotar de mayor fortaleza a un vestuario que necesita volver a transmitir ilusión y hambre. En esa línea, el máximo mandatario de la entidad ya ha confirmado lo que era totalmente conocido de cara a los planes en el lateral derecho. O, dicho de otra forma, el futuro de Iza Carcelén y Joseba Zaldua. Uno seguirá y el otro pondrá punto final a su etapa en la Tacita de Plata.

Manuel Vizcaíno concedía una entrevista a la radio-televisión municipal desde la feria de El Puerto de Santa María que fue emitida en El Submarino Amarillo de Onda Cádiz, y en la misma afirmaba los planes del Cádiz CF acerca de dos jugadores que, además de compartir posición, finalizan contrato este 30 de junio. Por un lado, confirmaba que «puedo contar que Iza Carcelén, y además estando en la feria del Puerto, va a seguir con nosotros. Porque independientemente de que no ha sido su mejor temporada, el vestuario no puede perder su esencia de Cádiz. Iza ha hecho muchísimo por el Cádiz CF, y va a seguir con nosotros».

Todo apunta a que el portuense va a renovar dos temporadas, hasta 2027, y alargará así su etapa en el Cádiz CF. El lateral aterrizó en la 2019/20 y ya acumula seis campañas defendiendo el escudo amarillo y desde el club entienden que, a sus 32 años, aún puede aportar muchísimo dentro y fuera del vestuario.

Por otro lado, Manuel Vizcaíno también aclaraba la no continuidad del otro lateral derecho de la plantilla. «Desgraciadamente con Joseba Zaldua no va a ser así. Ha tenido muy mala suerte con las lesiones, y nunca ha dado el rendimiento que sabemos que tiene. Un jugador que ha jugado en Europa con la Real, y un jugador que tenía un nivel magnífico que desgraciadamente no ha podido mostrar con nosotros». Por lo tanto, el donostiarra no seguirá en el club tras tres temporadas en las que se ha mostrado incapaz de ofrecer regularidad en su rendimiento.

Hace unos meses, Joseba Zaldua aprovechó los micrófonos de COPE Cádiz para reconocer que «siempre he estado feliz en Cádiz. Me encantaría seguir aquí. Cuando llegue el momento nos sentaremos y veremos las dos partes pero tanto mi familia como yo estamos muy felices en Cádiz. Estoy dispuesto a seguir«. El vasco tiró la caña, pero desde el club no han picado y el lateral deberá buscar un nuevo proyecto a sus 32 años.

