¿Petrodólares a Suso?

El autor del último gol del Cádiz CF y que le sirvió al equipo amarillo para sumar en Carranza sus tres últimos puntos ha sido protagonista recientemente en el programa de la Ser El Larguero, donde ha explicado las motivaciones que le hicieron decir que sí a la oferta propuesta por el presidente Manuel Vizcaíno el pasado verano.

De hecho, semanas antes de que su fichaje fuera oficial se rumoreó con insistencia que lo más seguro es que se fuera a un país árabe a ganarlo pero bien dadas las ofertas que podía tener de aquellas ligas en auge.

Por supuesto, para venir a Cádiz tuvo que decir que no a muchas ofertas. «Sí, creo que ellos también saben que, todo lo que podía hacer hasta día de hoy, lo he hecho. Y todo lo que podía renunciar, también lo he hecho», dice para aclarar que Vizcaíno sabe muy bien todo lo que ha dejado de ganar por jugar en su tierra.

Y es que tomar la decisión, con tanto dinero encima de la mesa, no es una cuestión que solo le implique a él. «Si que llega un punto en el que hablé con mi mujer, mi familia, el tema de qué me remueve a mí dentro o qué ilusión me genera a mí irme a otro equipo de Primera o irme a Italia, Arabia, América... Quería tener algo dentro, una ilusión, un reto, algo diferente», contestaba con claridad para dejar claro el dinero que ha sacrificado por estar cumpliendo un sueño.

Muy comentada ha sido hace poco la canción de Sergio Ramos, su excompañero en el Sevilla y que juega en el Monterrey mexicano. Y al hilo de ello, se le preguntó si le hubiera acompañado al país azteca. Suso bromeó con la idea. «Le hubiera tocado las palmas, el cajón y ya está. Cuando estábamos en Sevilla él sacó una canción, siempre le ha gustado. De esta canción yo he escuchado un poquito y... que los niños no me han dejado escuchar más».

