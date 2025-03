Paco López, más de lo mismo: «Es incomprensible, esto es un palo importante»

Esto es lo que hay. No hay más cerca que la que arde y este Cádiz es un barco que cada vez más huele a hundimiento colectivo. Es así porque su capitán sigue sin dar con la tecla, no encuentra soluciones y esto es más de lo mismo. Paco López sigue al frente de un equipo que suma resultados terribles y que está más cerca de un nuevo fracaso que otra cosa.

Paco no alza la voz, solo se molesta si escucha la frase 'miedo al descenso'. En ese caso repregunta al que pregunta, porque sus respuestas no tienen ya sentido alguno, son palabras totamente vacías de un entrenador que ha tenido ya muchísimas oportunidades.

Sobre el partido, sí tiene razón en el sinsentido del encuentro. Un Cádiz bien plantado en la primera mitad se desvanece, por sí mismo, en la segunda. «Es incomprensible lo que ha pasado. Hemos hecho la mejor primera parte de la temporada pero nos falta más mala leche, matar y decidir en los últimos metros. En cuanto a juego, presión y recuperar balones el equipo ha hecho cosas muy buenas. Tras el descanso entre las acciones individuales de Lucas Pérez y nuestra debilidad, defensiva hemos perdido el partido«, reconoce el entrenador

Cuestionado por el momento del equipo, Paco entiende que hay solución pero no explica el cómo. «Esto se tiene que levantar. No puedo arrojar la toalla, hay que creer porque somos profesionales. El vestuario está jodido pero tiene que levantarse. Entiendo la situación y esto es un palo importante tras la primera parte que haces con buen juego y buenas sensaciones. Echas por tierra todo lo que haces con acciones que no pueden pasar en un equipo profesional con nuestras aspiraciones. En la primera parte nos han llegado una vez y nos hemos hecho el gol nosotros. Llegas muchas veces y al final te vas uno a uno en el marcador. En la segunda parte han pasado muchas cosas entre las virtudes del rival y la debilidad defensiva del equipo pues hemos perdido«.

La dinámica del equipo es la que es y algo hay que cambiar. Preguntado por ello, el entrenador se pregunta: «¿Qué hacemos? Nuestro objetivo es ganar partidos cada semana. Las desgracias se nos han acumulado en la segunda parte. La debilidad defensiva del equipo es palpable y evidente. Para todo lo que llegamos a los últimos metros es una pena que te vayas con un gol al descanso. Nos están penalizando muchas cosas».

Uno de los grandes malos del equipo es que sigue fallando como una escopeta de feria. «Yo no entiendo que el futbolista no quiera. Hay errores y seguimos cometiendo errores. Los últimos minutos han sido lamentables por nuestra parte con un jugador más en el campo. Esto no es poner paños calientes y excusas», reconoce el entrenador cadista.

Y todo en un buen partido hasta el descanso. A partir de ahí, el equipo se hundió él solo. «La sensación del equipo antes de comenzar el partido era la de dar un golpe encima de la mesa. Más allá de si estamos para pensar por una cosa u otra, la realidad es la realidad. Nunca me he dejado llevar en mi vida por situaciones clasificatorias porque no me conduce a nada. Si te fijas en la clasificación y en el miedo no iremos a ningún lado. Nuestra mentalidad tiene que ser pone el foco en el trabajo. Aunque fuéramos bien clasificados diría lo mismo. No estamos haciendo bien las cosas y estamos donde estamos«.

Cuestionado por los cambios, el entrenador argumentaba que «Iván Alejo ha pedido el cambio. Álex nos ha dado mucho con balón durante muchos minutos». Y sobre le mercado invernal, no dice nada. «Entrar en valoraciones ahora cuando todavía quedan partidos para que se abra el mercado», concluía.