Ontiveros: «Cuando nos hagamos fuerte esto va a ser un fortín»

Javier Ontiveros fue la noticia más positiva que pudo extraer Paco López del lamentable encuentro protagonizado ante el Eldense. En un duelo de inacción defensiva y de incapacidad ofensiva, el atacante malagueño fue, en solitario, la pieza amarilla que aportó creatividad en los últimos metros y, a pesar de no estar acertado en todas sus intervenciones, anotó el tanto del empate con un auténtico golazo que daba alas al Cádiz para tratar de llevarse los tres puntos ante el Eldense.

Nada más lejos de la realidad, ya que Marc Mateu hacía desde los once metros el gol de la victoria para los de Dani Ponz. Un penalti que no se apreció en directo y que, tras la revisión del VAR, el colegiado señaló sin ningún tipo de dudas. «Cada árbitro tiene su perspectiva y su mirada para ver si era penalti. Ahí entran ellos. Estábamos ahí, parecía que sí pero al final no. El equipo estaba cabizbajo pero esta semana trabajaremos fuerte para ir a por los tres puntos a Huesca«, apuntaba Ontiveros.

A nivel general, el atacante del Cádiz CF se mostraba feliz por la diana, aunque dolido por el resultado final. «Ha sido un buen gol pero estoy triste por la derrota del equipo. Estábamos apretando, nos faltaba un puntito para darle la vuelta. El público estaba con nosotros y qué pena, porque lo hemos intentado y, cuando mejor estábamos, ha llegado el penalti. Al final, muy triste por la derrota«.

La realidad es que el Cádiz tan solo ha sumado dos puntos de los doce posibles ante su afición. Un problema grave ya que la sensación es de bloqueo mental de los jugadores en su feudo. «Ellos al final estaban perdiendo tiempo porque saben que este campo es difícil y nosotros, aunque no nos estamos encontrando bien, estamos dando pasos hacia adelante para encontrarnos bien y, cuando cojamos la confianza y nos hagamos fuerte, esto va a ser un fortín«.

Por último, el nivel ofrecido por el futbolista genera ilusión en la afición. «Estoy muy contento por la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros. Me estoy encontrando bastante bien desde que me recuperé de la lesión y esto es el principio, puedo dar mucho más«, expresaba Ontiveros. Actualmente, el malagueño es el jugador en mejor forma a la hora de crear peligro. En el duelo contra el Eldense, Paco López hizo permutar la posición en el campo del futbolista, que se muestra mucho más cómodo y amenazante cuando parte desde la izquierda.

