El nuevo queso mecánico no termina de salir del taller

El Albacete Balompié no ha empezado bien en la clasificación pese al buen juego, más vistoso que efectivo, con el que pretende hacerse un hueco en Segunda. Los problemas en defensa, para colmo, se ha recrudecido en forma de lesiones que están lastrando los planes del técnico malagueño de 46 años Alberto González.

Para colmo de males, el club manchego ha confirmado este pasado jueves, a través de un parte médico oficial, que el defensa Lorenzo Aguado y el centrocampista Antonio Pacheco han sufrido lesiones que les impedirán estar disponibles para el choque ante el conjunto gaditano.

Según el comunicado de los servicios médicos, Aguado sufrió durante el duelo frente al Racing de Santander una luxación en el hombro derecho, mientras que Pacheco padeció en el entrenamiento del jueves una luxación en el codo de su brazo izquierdo. Ambos futbolistas tienen inmovilizadas las zonas afectadas y su tiempo de recuperación quedará sujeto a la evolución de cada caso.

Estas dos nuevas bajas se suman a las ya conocidas en el conjunto manchego. El delantero Higinio Marín y el zaguero Pepe Sánchez continúan en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, mientras que el central exmadridista Jesús Vallejo arrastra unas molestias musculares que le dejaron fuera de la convocatoria ante el Racing y que le mantendrán algunos días más apartado de la competición.

De esta forma, Alberto González afrontará la visita al Cádiz con importantes ausencias en su plantilla, lo que obligará al técnico andaluz a seguir tirando de rotaciones y a encontrar alternativas dentro de un calendario que no da tregua.

El entrenador blanquillo quiere proponer un fútbol divertido, que enganche, pero su queso mecánico no termina de sufrir averías.