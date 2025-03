Las notas del Cádiz - Las Palmas

Lo que funciona no se toca y eso es exactamente lo que hizo Mauricio Pellegrino a la hora de confeccionar el once para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas. El técnico argentino repitió la misma alineación que venció hace una semana al Getafe y el pasado miércoles en el Sánchez Pizjuán a pesar de la carga de minutos. El Cádiz CF, al que solo le valía la victoria, saltaba con estos futbolistas: Ledesma; Zaldua, Víctor Chust, Fali, Javi Hernández; Robert Navarro, Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante, Sobrino; Roger y Chris Ramos.

Sin embargo, esta vez parecía no funcionar el plan y Pellegrino recurrió al mismo truco usado en Sevilla. Dio entrada a Juanmi y Sergi Guardiola, aunque no logró el efecto deseado. El único que tuvo una influencia positiva en el partido fue Brian Ocampo, que desbordó por el costado izquierdo. Iza Carcelén y Maxi Gómez también participaron, aunque no lograron aportar para sumar los tres puntos y evitar el descenso a Segunda División.

Así jugaron los cadistas Ledesma Bien El argentino atrapó lo poquito que le llegó a su portería. Desesperó a la afición con saques en largo sin destinatario. Zaldua Bien Fue de lo más destacable en fase ofensiva debido a sus incorporaciones. Suyo fue el fuera de juego en el tanto anulado a Javi Hernández. Fali Notable Contundente y solvente. Tiró del carro tras la expulsión de Víctor Chust. Víctor Chust Suficiente No fue el partido más fino en lo técnico para el valenciano, que fue expulsado justamente tras una entrada sobre Cardona. Javi Hernández Suficiente Luces y sombras. Se sumó bien al ataque por el costado izquierdo y anotó el tanto posteriormente anulado. Flojo en defensa, donde un despiste casi es aprovechado por Javi Muñoz. Rubén Alcaraz Notable La batuta del equipo. En sus botas estuvo una de las ocasiones más claras. Como siempre, incombustible. Orgullo y pundonor. Gonzalo Escalante Suficiente Realizó el trabajo sucio en el centro del campo. Activo, aunque con algún desajuste a la hora de saltar a la presión. Impreciso en algunas acciones. Robert Navarro Suficiente No ha sido el mejor tramo final de temporada para el cedido por la Real. Gozó de movilidad y libertad en el frente de ataque. Probó fortuna con un disparo que repelió Valles. Rubén Sobrino Insuficiente Una jugada individual en la primera mitad fue lo más destacado que realizó en el choque. Chris Ramos Suficiente El gaditano vio la amarilla y no estará en el intrascendente duelo ante el Almería. Ganador de todos los duelos aéreos, pero fallón en las definiciones. Roger Martí Insuficiente Nervioso. Se movía alrededor de Chris para tratar de cazar algún balón. Juanmi Insuficiente Lo cierto es que su entrada generó una ilusión que luego no se justificó sobre el césped. Perdió un balón en una zona prohibida y no aportó en fase ofensiva. Sergi Guardiola Suficiente Pellegrino usó el mismo truco pero no recibió el mismo resultado. Poca influencia en el ataque, más allá de un centro peligroso que encontró a Chris. Brian Ocampo Notable El único de los cambios que aportó. Desbordó y regateó, aunque no acertó en los centros. Aún así, muy buenos minutos del uruguayo. Iza Carcelén Suficiente Entró en los minutos finales para dar descanso a Zaldua. Maxi Gómez Insuficiente El uruguayo va a finalizar la temporada siendo la sombra de lo que algún día fue. Cero infl