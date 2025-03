Las notas del Cádiz - Deportivo

Kovacevic

Suspenso

Estaba bien hasta pasada la media hora que persiguió a Mella para taparle un disparo que acabó en gol en propiameta del balcánico, que no pudo tener más mala suerte ya que el disparo del atacante iba para fuera tras no optar por la puntera, que hubiera sido lo más acertado de no ser por la aparición del servio, al que le pasó factura la acción porque al rato le regaló un balón a Yeremay que no acabó en gol por la presión ejercida por Gil. Se comió el recorte de Lucas Pérez en el segundo tanto deportivista. Más adelante, tampco estuvo fino en el tercero. Mal día para el joven serbio