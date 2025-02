El motivo por el que el árbitro expulsó a Paco López

Paco López fue expulsado por segunda vez esta temporada. El técnico de Silla vio como el árbitro le enseñaba una amarilla y a renglón seguido lo mandaba a la caseta tras el penalti transformado por Campuzano por unas manos de Víctor Chust. Una de esas infracciones del nuevo fútbol.

El entrenador del Cádiz desvelaba con pelos y señales todo lo que pasó en esa acción y porqué fue expulsado, destacando la falta de empatía del asistente que fue el artífice de su roja en El Molinón.

«Es complicado hablar del tema arbitral. Me ha parecido un buen árbitro y que el cuarto árbitro entiende bien a los profesionales, entiende los momentos pero teníamos un asistente con muy poca empatía. Es una lástima porque el árbitro me ha parecido bueno, el cuarto muy respuesto que en ocasiones nos tienen que aguantar los comentarios desde el banquillo», destacaba Paco López.

El entrenador decía el motivo por el que finalmente vio la roja en el partido. «Mientras no haya un insulto o un menosprecio no debería pasar absolutamente nada pero en fin. Que un profesional del arbitraje no entienda que tras un penalti no entienda la frase «que pitais lo que os da la gana» en un contexto en el que nunca sabes cuando es mano o no. Estoy convencido que el árbitro y el cuarto no me hubiera expulsado porque son profesionales pero hay personas de todo tipo. Ahora me sancionaran seguramente y solo espero que pongan en el acta lo que ha sido de verdad«, destacaba.

Paco insitía en su explicación con bastante asombro. «Acto seguido cuando me saca la amarilla le pregunto al asistente qué le dicho y directamente le dice el asistente que me expulse. El árbitro ha sido muy bueno pero el asistente me veía como un enemigo. Esto es lo de siempre».

Y todo ello en un momento muy delicado a nivel personal por lo que sucedido en Valencia, con sus paisanos afectados por la DANA. «Los que somos de allí estamos muy jodidos y enncima hay gente que no te entiende, caso del asistente, incapaz de entender los contextos y empatizar con la gente», concluía.

