Cádiz CF

Las molestias de Suso que pueden impedirle jugar ante el Burgos

El jugador gaditano fue la sorpresa del pasado domingo a caerse de la convocatoria por lesión

Lo mejor de este Cádiz CF es que ya gana también sin su mejor hombre, Suso, que fue la sorpresa del pasado domingo a caerse de la convocatoria por una lesión de la que no se ha dado mucha información desde los servicios médicos del club.

Pues bien, pasados unos días se ha podido conocer por que las molestias del jugador gaditano se encuentran en una de sus rodillas, que según publica As, estaría arrastrando desde el encuentro en Las Palmas, el segundo consecutivo que jugó al completo.

Ahora la pregunta que se hace el cadismo no es otra que hasta cuándo estará de baja el ex del Sevilla o Milan. Según dicha información, los dolores no son graves por lo que no estaría descartado para el siguiente encuentro que tiene el Cádiz CF ante el Burgos en Carranza y que se jugará el próximo lunes a partir de las ocho y media de la tarde.

