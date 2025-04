El Mirandilla, con más de pie y medio en Tercera Federación

El Cádiz Mirandilla será equipo, casi con total seguridad, de Tercera Federación en la temporada 2025/26. El filial no ha sido capaz de mantener el buen ritmo de resultados en el tramo final de curso y, salvo milagro, no evitará el descenso y consumará un nuevo fracaso en el club amarillo en la presente temporada. El conjunto que dirige Francisco Cordero 'Rubio' necesita ganar en la última jornada al San Fernando CD y, por otro lado, que no gane la Balona y que el Villanovense pierda. Una carambola improbable, pero no imposible, que dejan al segundo equipo amarillo al filo del abismo.

En la penúltima jornada de campeonato, disputada en horario unificado, el Mirandilla debía visitar a otro filial, el del Almería, aunque en este caso los indálicos se encontraban peleando por entrar en la zona de playoff. Los locales se adelantaron en el marcador a través de Marsu Casadevall, y fue el onubense Samu Almagro el que pondría las tablas antes del descanso. Sin embargo, los almerienses se llevarían la victoria gracias al tanto de Loren Sánchez en el segundo tiempo.

Al mismo tiempo, la Real Balompédica Linense era capaz de ganar a domicilio al Recreativo Granada, y el Villanovense de empatar en su visita al Linares Deportivo. Por su parte, el San Fernando CD de Jaime Bugatto perdía en Bahía Sur ante el CD Estepona. Una serie de resultados que dejan al Mirandilla en antepenúltima posición con 33 puntos, superado en la tabla por la Balona (34) y el Villanovense que dirige Alberto Cifuentes (35). La promoción de descenso la ocupa el San Fernando, también con 35 puntos en su haber.

Por lo tanto, entre San Fernando, Villanovense, Balona y Mirandilla se disputarán una plaza de playout para, al menos, pelear por la permanencia en las eliminatorias. El calendario es tan caprichoso que en la última jornada azulinos y cadistas se verán las caras en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Los de Bugatto depende de si mismos, mientras que el filial del Cádiz necesita ganar y que la Balona no pase del empate en casa ante la Unión Atlético, que se juega el ascenso directo, y que el Villanovense pierda en su estadio frente a un Recreativo Granada que está descendido matemáticamente.

Una situación crítica para el Mirandilla. El filial ha pagado muy caro el pobre inicio de temporada bajo la dirección de Juanma Cruz y, una vez reanimado con el aterrizaje de 'Rubio', el ineficiente mercado de fichajes realizado por parte del club en enero. Por otro lado, el Xerez Deportivo venció al Xerez CD y consigue la permanencia directa, mientras que los de Checa no podrán disputar finalmente los playoffs de ascenso a Primera Federación.

