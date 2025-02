Mirandilla: ahora o nunca

Ya preveíamos que no iba a ser un final de temporada sencillo para el Cádiz Mirandilla. Sin embargo, es preciso reconocer que, tras la victoria de la pasada semana a domicilio ante el filial del Cartagena y el resto de resultados de directos, las cosas se han puesto más favorables para los amarillos antes de recibir al Atlético Antoniano. Los tantos de Adrián Miranda y Luis Rosales han permitido que los de Alberto Cifuentes alcancen la penúltima jornada del campeonato en decimotercera posición con 38 puntos, lugar en la tabla asignado para la promoción de permanencia, y dependiendo de sí mismos para abandonarla.

La distancia actual con la permanencia es de un punto, y la marca el Racing Cartagena Mar Menor. Para ello, el Mirandilla debe pasar por encima del Atlético Antonio, décimo clasificado con 42 puntos, en un encuentro que se disputará dentro de una jornada de horario unificado: todos los partidos serán el domingo a las doce del mediodía. «Tenemos la experiencia de años anteriores y suelo estar centrado en mi partido. En el banquillo siempre hay gente que saca un móvil por ahí, pero yo no me suelo enterar de nada. Penúltima jornada, como no necesitamos otra cosa que no sea ganar, no vamos a estar pendientes de los demás resultados. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el partido nuestro, en el campo y estar pendientes de conseguir una victoria», manifestaba Alberto Cifuentes.

El Atlético Antoniano es un club fundado en 1964 con sede en Lebrija. Su técnico es Diego Galiano, que fue durante muchas temporadas entrenador del CD Guadalcacín. Entre sus filas se encuentra el que fuera canterano amarillo José Manuel Liébanas, que disputó cinco encuentros con el Mirandilla en la 2022/23. Otro viejo conocido amarillo es el guardameta Antonio Miguel, que fue protagonista en el Balón de Cádiz de Primera Andaluza en la 19/20. La afición cadista quizás recuerde un poco mejor a Juanfran, que llegó a debutar con el primer equipo en la 15/16, en plena etapa en Segunda División B, en una victoria sobre el Real Jaén a domicilio.

2⃣ finales por delante las que estamos más que preparados.



💛🖤 #VamosMirandilla || #VamosJuntos pic.twitter.com/aapx31fXBk — Cádiz CF Mirandilla - Cantera Cádiz CF (@Cadiz_CFCantera) April 25, 2024

«Es un equipo que tiene muy claras las ideas de juego, de cómo jugar, yo creo que también condicionado por su campo, y hace que todos los partidos que hacen tanto en casa como fuera sean muy parecidos. No es un equipo muy veterano, tiene gente joven, lo que le hace que esté vivo en todo el partido, físicamente están bien. Dependen de ellos mismos y además tienen una última jornada contra un rival que no se va a jugar nada, así que seguramente con un punto o tres más ya estén salvados completamente«, comentaba Alberto Cifuentes sobre el rival.

Sobre su equipo, el Mirandilla, el técnico declaraba que «los resultados de la semana pasada nos hacen que dependamos de nosotros mismos en estas dos jornadas. Si conseguimos dos victorias estaremos salvados, pero no podemos centrarnos en la semana que viene». Tras recibir al Atlético Antoniano, el filial amarillo cerrará el campeonato regular con una visita al FC La Unión Atlético, otro equipo implicado en la lucha por la permanencia. «A ver si conseguimos darle esa continuidad todo el partido, hacer 96, 97, 98 minutos buenos de fútbol, de intensidad, de concentración y conseguimos tres puntos que nos harían dar un pasito más».

El fundamental encuentro será arbitrado por el colegiado extremeño Delfa Ramos, Jesús, asistido por Sanz Texeira, Daniel y Arias Silva, Jorge. El árbitro, natural de Don Benito (Badajoz), dirige por quinta temporada consecutiva en Segunda Federación. Esta campaña dirigió el Cádiz CF Mirandilla 3-1 Yeclano de la jornada 2, el Antoniano 0-0 Mirandilla de la jornada 16 y el Mirandilla 3-0 Mar Menor de la jornada 25. Esta temporada será el décimo séptimo partido que dirija. En el cómputo global de los 16 partidos dirigidos esta campaña, ha mostrado un total de 99 tarjetas (92 amarillas y 7 rojas), 47 locales y 52 visitantes, lo que supone una media de 6.19 tarjetas por partido (5.75 amarillas y 0.43 rojas), 2.94 para equipos locales y 3.25 para visitantes.