El Mirandilla da un golpe sobre la mesa en Utrera (0-1)

El Cádiz CF Mirandilla logró un triunfo importante en su visita al Municipal San Juan Bosco al vencer por 0-1 al CD Utrera, en un choque muy disputado que se resolvió con un gol madrugador de Luis Simón. Una victoria que supone la segunda consecutiva de la temporada para el filial amarillo tras el descenso a Tercera Federación.

El encuentro comenzó con gran intensidad y apenas en el minuto 7 los de Francisco Cordero 'Rubio' se adelantaron en el marcador. Una buena acción ofensiva permitió a Luis Simón superar al portero local y firmar el tanto que acabaría siendo decisivo.

El Utrera reaccionó rápidamente con un disparo de Lidueña que pasó rozando el palo, aunque los visitantes mantuvieron el orden defensivo. Antes de llegar al descanso, el técnico cadista tuvo que hacer el primer cambio por lesión, dando entrada a Mbemba en lugar de Raúl López. Con la mínima ventaja visitante se llegó al intermedio tras una primera parte marcada por el esfuerzo físico y la igualdad.

Min. 90 | 0-1 | ¡FINAAAAAAAAAAAAL! ¡LOS TRES PUNTOS SE VAN PARA CADIIIZ!



Tras la reanudación, el Mirandilla siguió fiel a su plan: solidez atrás y transiciones rápidas al ataque. A los 57 minutos estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero el marcador no se movió y el Utrera buscó el empate en una falta lanzada por Álex del Río que obligó al guardameta David Pérez a lucirse. En el tramo final, los banquillos se movieron y Rubio refrescó su equipo con varios cambios. Ya en el minuto 90, Nico pudo sentenciar en un mano a mano, aunque no acertó a definir.

El pitido final certificó la victoria cadista, la segunda en este arranque de campeonato, en un duelo trabajado en el que supieron conservar la renta desde los primeros compases. De esta forma, el Mirandilla suma seis de seis en el arranque liguero y, a pesar de los numerosos movimientos celebrados en el mercado de verano tras el descenso de categoría, el filial está demostrando ser un equipo maduro y sólido, capaz de competir en cualquier contexto y logrando victorias importantes que lo sitúan en la zona alta de la clasificación del Grupo X de Tercera Federación. La próxima jornada recibirán al Club Atlético Central en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.

No hubo tanta suerte para el resto de equipos de la provincia, ya que el Chiclana perdió en el Municipal ante el Sevilla C (0-2) y la Real Balompédica Linense volvió a salir derrotado, esta vez a domicilio ante el Córdoba B (2-0). Por su parte, el Conil logró un empate (1-1) frente al Bollullos, en un encuentro en el que Alejandro Navas detuvo un penalti para certificar el primer punto para los conileños este curso.

