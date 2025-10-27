El Melilla destituye a Alberto Cifuentes

Alberto Cifuentes ya no es el entrenador de la UD Melilla. El ex entrenador del filial del Cádiz CF ya no dirige al equipo melillense.

El pasado verano llegó Alberto Cifuentes al Estadio Álvarez Claro. Lo hizo firmando un contrato hasta el final de la presente temporada, algo que no ha podido conseguir.

El Melilla es duodécimo con nueve puntos y no está en la zona de descenso en el Grupo IV de la Segunda RFEF. Tiene la misma puntuación que el Linares Deportivo (situado en la plaza de promoción de permanencia en la categoría) y cuenta con dos puntos de ventaja sobre un descenso que delimita el Estepona.

Aunque perdió 3-2 el pasado fin de semana en Lebrija ante el Atlético Antoniano, el equipo norteafricano no estaba en los puestos complicados de la clasificación. En ocho encuentros ligueros el balance era de dos victorias, tres empates y dos derrotas. La exigencia, sin embargo, parecía ser mayor en un grupo en el que también se encuentra el UCAM, próximo rival del Cádiz CF en la Copa del Rey.

En su estadio no conocía la derrota el equipo entrenado hasta entonces por Alberto Cifuentes, aunque a domicilio es verdad que había sumado un punto de doce posibles.

Al dar a conocer su destitución, el Melilla ha querido «expresar su agradecimiento a Alberto Cifuentes por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo», deseándole «el mayor de los éxitos en sus proyectos, tanto personales como profesionales».

Así termina la etapa de Alberto Cifuentes en Melilla. Allí llegó después de su periplo en el Villanovense, al que no pudo evitar de caer en las garras del descenso la temporada pasada cuando también militaba en la Segunda RFEF.

Antes había entrenado al filial del Cádiz CF en tres temporadas y media tras sustituir al onubense Juanma Pavón. En ese periodo tiempo fue clave en la evolución de Etta Eyong como futbolista (el ahora codiciado delantero del Levante era mediocentro cuando empezó con Alberto Cifuentes, quien lo colocó en la punta de lanza) y en la apuesta por Víctor Aznar (actual guardameta del Cádiz CF). Tomó las riendas del banquillo del segundo equipo del Cádiz CF después de colgar los guantes después un largo periplo como guardameta y pasar también por la secretaría técnica de la entidad gaditana.