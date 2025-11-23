Mauricio Pellegrino es un entrenador del que no se guarda un recuerdo especialmente feliz en el Cádiz CF. El técnico argentino aterrizó en la Tacita de Plata para sustituir a Sergio González en la segunda mitad de la temporada 2023/24 y tratar de reconducir hacia la permanencia a un equipo que pocas sensaciones ofrecía de tener la capacidad de revertir la situación. Los amarillos llegaron vivos hasta la penúltima jornada, cuando el empate ante la UD Las Palmas condenó a la entidad al descenso a Segunda División. Un paso breve de un entrenador al que le faltaron victorias ante rivales directos y que no dejó mucha huella al no conseguir el objetivo y no caracterizarse por tener un estilo aguerrido y con chispa, que era quizás el perfil que necesita el cuadro gaditano.

Tras su paso por Cádiz,Mauricio Pellegrino asumió el reto de dirigir a Club Lanús. Y el desenlace a la temporada no ha podido ser mejor, ya que el técnico argentino ha conquistado la Copa Sudamericana, logrando así el segundo título internacional del club y situándolo nuevamente en el mapa del fútbol mundial.

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Atlético Mineiro por 5-4 en los penales, luego de un empate 0-0 en los 120 minutos. El héroe de la noche fue el guardameta Nahuel Losada, quien detuvo tres ejecuciones clave, incluyendo los remates de Hulk, Biel Teixeira y Vitor Hugo, para asegurar el segundo título internacional en la historia del Granate.

🏆🏆 LA SEGUNDA DEL GRANATE.



El Lanús de Mauricio Pellegrino conquista la Copa #Sudamericana #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/uv1l9nkCrt — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 22, 2025

Con este triunfo, el equipo que dirige el excadista Mauricio Pellegrino obtiene así la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2026 ante el campeón continental. Cabe recordar que la Copa Sudamericana es el segundo torneo continental más importante de la CONMEBOL, ubicado solo por detrás de la Copa Libertadores.

Reúne a clubes de toda Sudamérica que no participan en la Libertadores o que ingresan desde fases preliminares y, desde su creación en 2002, ha ido creciendo en prestigio y hoy otorga una plaza directa a la Libertadores, además de un lugar en la Recopa Sudamericana, que enfrenta al campeón de ambos torneos. Sería el equivalente sudamericano de la UEFA Europa League, que tiene un papel parecido como competencia secundaria detrás de la Champions League y también ofrece un acceso a la Supercopa de Europa en caso de levantar el título.