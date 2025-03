Matos, eufórico: «La ilusión que no nos la quite nadie»

José Joaquín Matos era dueño y señor del lateral izquierdo en el Cádiz CF hasta que una sanción provocó que Gaizka Garitano alineara a Mario Climent. La historia más o menos ya la saben. La nueva incorporación cadista resultó ser una irrupción majestuosa en el cuadro amarillo, y el lateral utrerano pasó a un segundo plano. Desde entonces, el técnico vasco lo ha usado en situaciones excepcionales y siempre como extremo, nunca como lateral. Y Matos ha respondido. Lo hizo en El Sardinero ante el Racing de Santander y, en el encuentro contra el Málaga, su aparición fue fundamental para entender la victoria amarilla en La Rosaleda.

Primero, porque asistió a Melendo en el tanto que abría la lata y, segundo, porque aprovechó la devolución del favor por parte del catalán para definir a la perfección ante Alfonso Herrero y sentenciar el encuentro a favor de los amarillos. Una actuación estelar que habla maravillas de la actitud de un futbolista que, en cero coma, pasó de indiscutible al ostracismo y que, a base de paciencia y trabajo, ha sabido aprovechar sus oportunidades para demostrar su valía.

En declaraciones a los medios oficiales del club, Matos manifestaba estar muy contento, y reconocía que «ahora mismo estoy que no me lo creo, pero el jugador sabe el rol que le toca y un equipo lo hace grande no solamente los once que juegan, sino los que aportan desde el banquillo y han salido las cosas bien. No sólo nos lo merecemos nosotros, también la afición por estar arropándonos con el día tan malo que hace«.

Y es que el lateral utrerano ya anotó en El Sardinero en una acción invalidada con mucha polémica por el colegiado de aquel día. «El gol de Santander me llevé pensándolo varios días porque no creía que no subiera al marcador, pero son decisiones que se toman. Los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible. Lo bueno es que hoy he tenido la oportunidad, he aprovechado los minutos que me ha dado el míster y estoy contento por ayudar y por la afición, que nos arropa en todos lados«.

Por último, Matos se refería al cambio que ha provocado en el partido su entrada y la de Melendo. «Ya estaban las bromas con que los chiquitines hemos salido a revolucionar el partido. Estoy muy contento, nos merecemos estar arriba. Estamos luchando, está siendo un año muy difícil pero estamos peleando y la ilusión que no nos la quite nadie«.