Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, habla tras el descenso: «Es un fracaso»

No hablaba Mauricio Pellegrino tras el descenso. ¿Para qué? Y si lo hacía el máximo representante, por ende responsable, del Cádiz CF, su presidente Manuel Vizcaíno. Tono bajo del dirigente cadista, faltaría más, y algún tirito a la prensa y quizás a un sector de la afición, porque el presidente se explayaba con una frase: «No hemos sabido disfrutar de estos cuatro años en Primera».

Y todo con una crítica deportiva bastante corta porque «hay que analizarlo todo en frio». El balance de la temporada comienza con algunas frases de Vizcaíno, como aquella de que esta era la mejor temporada en Primera. «Hay que recordar siempre que el presidente dice lo que le conviene al club y cuando dije la frase de la 'mejor temporada' lo dije con la intención de animar a los chicos. No es momento de reproches, sino de asumir el descenso. Es mi primer descenso y hace que me arme con ganas de conseguir el reto de llevar al Cádiz CF a Primera División. Me pongo a trabajar para ello y estoy seguro que lo vamos a conseguir«.

¿Qué ha pasado para consumar un descenso que se veía venir? «Quizá no rematamos bien la plantilla en la que confiaba. Agradezco el esfuerzo de los chicos porque durante la temporada han dado lo que tenían. Quiero agradecerles el esfuerzo. A partir de ahora tenemos que rearmarnos y pensar en la vuelta a Primera División», decía sin lanzar una sola crítica a los jugadores.

Sobre la gestión deportiva, el presidente recordaba que «las valoraciones se hacen en frío. Está claro que hemos hecho las cosas mal cuando hemos descendido. Hemos disfrutado del 25% de las temporadas del Cádiz CF en Primera División estos cuatro años. Haremos balance y veremos en qué nos hemos equivocado«. Además, ha añadido que prefiere «pararme en decir en lo que nos hemos equivocado como club en lugar de decir errores individuales. Nos hemos ahogado en la orilla después de una temporada en la que hemos llegado con el agua al cuello».

Se le volvía a preguntar por la plantilla y el rendimiento de un equipo que ha demostrado ser muy malo en todos los sentidos, pero Vizcaíno ni una mala palabra sobre jugadores que claramente le han fallado, aunque él no lo reconozca. «Sobre el rendimiento es algo que tendremos que valorar. Hay que asumir responsabilidades y soy el máximo responsable». También ha destacado el apoyo de la afición, diciendo que «el público en ningún momento ha bajado los brazos y es de agradecer. Ese es el público de Carranza y es el que nos va a devolver a Primera División».

Respecto a la planificación futura, Vizcaíno ha asegurado que «la plantilla y los contratos están pensados tanto para Primera como Segunda División. Creo que tendremos más potencial en Segunda División. Está claro que hay jugadores que tendrán que salir y otros que tendrán que venir«.

Dirigiéndose a la afición, el presidente ha expresado que «el mensaje a la afición ya se lo he dado. Cualquier frase que diga de la afición es demagogia. Les agradezco siempre el apoyo, desde esos campos de Segunda B hasta la Primera División». Además, ha defendido la gestión del final de la temporada, afirmando que «hay cosas que aunque no gusten voy a seguir haciendo porque es lo que creo que nos ha ayudado a estar como estamos. Y no está de más ver la botella medio llena. No hemos sabido disfrutar de estos años en Primera División«.

Vizcaíno no cree que el club se haya distanciado de la afición. «Estamos pendiente de todo. Que alguien critique en una situación como un descenso es normal. El día de Valencia en la que se esperaba una reacción del equipo es normal. Estamos siempre en contacto con la afición y normalmente el abonado está contento con la gestión del club». También ha reconocido que «los halagos hacen poco ruido y los gritos e incluso insultos hacen más ruido, en cualquier estadio y ciudad».

Finalmente, Vizcaíno ha insistido en que «el que me he equivocado he sido yo y el que tiene que solucionarlo consiguiendo el ascenso a Primera División soy yo» y ha concluido reconociendo que «para mí es un fracaso bajar a Segunda División y aquí estoy para dar la cara». Como mayor crítica deportiva del presidente, en esta rueda de prensa, el mercado invernal. «Puede ser que uno de los errores que hayamos cometido es que esos jugadores que tenemos se pudiera haber exprimido», concluía en un ambiente tenso en la sala de prensa por algún rifirrafe con periodistas.