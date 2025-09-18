El Málaga ya cocina la receta para comerse al Cádiz

Víctor García, lateral del Málaga, tiene claro que su equipo debe hacerse fuerte en su estadio y de cara al encuentro de este fin de semana ante el Cádiz CF tiene más que claro que los amarillos tendrán que sudar la gota gorda si lo que quieren en llevarse algo positivo de la Costa del Sol.

«Le costará mucho hacer su juego», dijo de entrada un futbolista que debería profundizar cómo es ese juego exactamente porque, hasta el momento, los de Garitano juegan más bien por arreones más que por otra cosa.

Lo que se da por hecho es que el Málaga es uno de los equipos que con mayor intensidad en su estadio, que suele registrar la mejor entrada de la categoría.

Más en primera persona, García se siente «muy agradecido» con su entrenador «por la confianza» que le están dando en este inicio de Liga con cuatro titularidades consecutivas. Lo que tiene claro el zaguero es que «esto va a ser cambiante durante toda la temporada». Y añadió que Sergio Pellicer «va a querer el 100% durante toda la temporada y cuando vea que alguien tiene un pequeño bajón, y que además hay un compañero que está apretando porque estamos entrenando a un altísimo nivel, hará rotaciones como ha venido haciendo siempre. Sabemos que el míster confía en todos y eso eleva mucho la competitividad dentro del grupo».

El Málaga llega de perder en El Alcoraz de Huesca por un gol en el último minuto, algo que «duele mucho perder en la última jugada porque hay una acción en la que el árbitro puede pitar falta y no ocurre nada, y al final son detalles que marcan el resultado». Lamentó que no se hubiera hecho algo más para impedirlo. «Se podría haber hecho una falta o cualquier otra cosa para evitarlo, pero esto ya es a toro pasado y lo que toca es aprender de ello y que no vuelva a ocurrir». Pese a ello, saca el lado positivo porque «se vio un Málaga en la segunda parte que estuvo muy cerca de llevarse los tres puntos de un campo súper complicado».