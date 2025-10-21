Mágico volverá a ser culé para jugar con Romario dentro de un equipo de leyendas azulgranas

El ídolo del cadismo, Jorge Alberto 'Mágico' González Barillas, vuelve a estar de actualidad aunque en esta ocasión sin el Cádiz CF como fondo. Un año más, sus compatriotas quieren volver a rendir honores a su figura más internacional en el mundo del fútbol y el Estadio Nacional 'Mágico' González de San Salvador abrirá sus puertas para otro encuentro homenaje en el que volverá a vestirse de corto el astro centroamericano.

Y lo hará esta vez con una camiseta que vistió muy poco en su vida pero que le sirvió para inmortalizar una imagen en la que aparece junto a Diego Armando Maradona con la camiseta del Barcelona, club con el que hizo una gira de verano de dos amistosos en Estados Unidos, ambos en Giants Stadium de Nueva York, frente al Cosmos de Johan Neeskens y al Fluminense de Romerito.

Así, y si no ocurre ningún imprevisto -algo que con el Mago puede estar a la orden del día-, el que fuera para muchos el mejor jugador de la historia del Cádiz Cf se enfundará en la capital de su país la camiseta del Barcelona para formar parte del Barça Legends, que se medirá a las Leyendas del Real Madrid, en un encuentro organizado por NSN y Stoneweg Places & Experiences.

El Mago compartirá equipo con figuras como Romario, Carles Puyol o Touré Yaya. Entre sus rivales blancos figuran jugadores de la talla de Casillas, Guti o Pepe.

El partido de San Salvador está enmarcado para el sábado 8 de noviembre dentro de una gira que también pasará por Japón.