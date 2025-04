Sonrojados hasta en Mallorca

El arbitraje de Carlos del Cerro Grande está trayendo cola, pero al Cádiz ya lo ha dejado herido de muerte en un partido por la permanencia del que los amarillos salen muy perjudicados.

El clamo popular, más allá de opiniones de exárbitros en los distintos programas radiofónicos, es generalizado en contra del arbitraje del colegiado madrileño que este pasado sábado arruinó al Cádiz con dos penaltis de chiste que no hacen absolutamente nada de gracia.

De hecho, esas opiniones encontradas no solo coinciden en Cádiz y en el resto de la España futbolera sino que también tienen cabida en la masa bermellona , donde muchos aficionados admitían que el segundo penalti pitado no es. Igualmente, también se reconoce que el provocado por Brian es algo riguroso.

No sólo las opiniones se han quedado en la grada, también en el verde se han sucedido manifestaciones del mismo tipo. Una contundente es la del futbolista del Mallorca Raíllo, que a los micrófonos de Radioestadio de Onda Cero dijo lo siguiente. «Sinceramente, para mí, no es penalti. Son lances del juego, son disputas. Pero creo que estábamos insistiendo tanto en hacer el segundo gol. que si no hubiera sido en esa acción habría sido en otra», manifestó con sinceridad el cordobés jugador del Mallorca.