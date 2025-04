No hay mal que por bien no venga

Vaya por delante que no es lo más deseado, pero puestos a sacar el lado positivo de las cosas , al Cádiz CF no le vendrá mal del todo medirse a todo un Real Madrid lejos de su estadio, el Santiago Bernabéu, y sin aficionados en la grada. En el recuerdo, cómo no, la descalificación copera del Real Madrid hace cinco temporadas a manos del once amarillo. Bueno, mejor dicho, a manos del gabinete jurídico amarillo, que fue quien presentó la denuncia por alineación indebida del jugador ruso Denis Cheryshev y en la que incurrió el entonces equipo entrenado por Rafa Benítez, que fue objeto de las burlas de un Ramón de Carranza que disfrutó como nunca de un encuentro que ya estaba ganado en los despachos antes incluso de acabar el encuentro y de no disputarse siquiera el partido de vuelta que debería haberse jugado días después en el coliseo blanco. De aquella noche, la del 2 de diciembre de 2015, todo lo que se recuerda por los cadistas es diversión y la alegría del pobre, ese que consigue una vencer al rico por un error garrafal del oponente.

CANAL AMARILLO tituló aquella crónica con un acertado ‘La derrota más dulce en un partido invisible’ y todo lo que se recuerda de aquel día pertenece ya a la historia de ambos clubes que se volverán a medir este sábado a partir de las 18.30 horas en Valdebebas.

Pero el escenario no será el deseado . Ya se ha dicho por activa y por pasiva que lo que se está viviendo desde la desescalada es algo parecido al fútbol pero no lo es del todo ya que sin afición no hay pasión. Al cadismo le ha robado el coronavirus una tarde mágica en Madrid como la que se vivió hace ya quince años con aquel Cádiz CF de Víctor Espárrago y compañía en la que incluso se llegó a poner por delante en el marcador en un partido que finalmente ganó el Madrid por tres goles a uno. Curioso, el mismo resultado, aunque a domicilio, que los de Rafa Benítez consiguieron en aquel partido de ida que finalmente fue suspendida por la sanción que le cayó al conjunto blanco. De aquel 22 de enero de 2006 ya ha llovido pero todos los cadistas que lo vivieron lo recuerdan aún como si fuera ayer.

Seguramente, aquel gran ambiente que se vivió antes, durante y después del aquel encuentro en el que marcaba el Cacique Medina no se parecería en absoluto al que se hubiera vivido muy posiblemente este próximo sábado en el caso de que la pandemia no se hubiera impuesto lamentablemente en este horrible 2020. Y es que muchos aficionados merengues, y sobre todo el club que preside Florentino Pérez, aún recuerdan para mal la lamentable descalificación copera a manos del Cádiz CF, con el que estuvo litigando varias semanas en su intento de que prevaleciera el resultado deportivo antes de una ley que se cebó con Rafa Benítez y su ayudante, el exfutbolista Chendo.

Diana de las burlas

El Real Madrid fue pasto de las burlas que se dieron en el graderío de Carranza y a nivel nacional, el club blanco sufrió una campaña de hostigación importante. Un desprestigio mayúsculo .

Si en Cádiz aquella clasificación copera, que se pasó para acabar descalificados una ronda después por el Celta de Vigo siendo entrenador amarillo Claudio Barragán, todavía se recuerda con cierto orgullo, no así se ve desde la óptica de todo un Real Madrid, que a buen seguro querrá vengarse este sábado del conjunto gaditano. Eso sí, no lo podrá hacer ni en su estadio, ni con su gente, lo que en cierta parte paliará los efectos del caso Sheryshev.

Sin duda, el estadio de la ciudad deportiva Alfredo Di Estéfano acogerá sin el calor humano que sí desprendería un Bernábeu que a buen seguro recibiría con 'muchas ganas' a ese mismo club que con tanto interés y denuedo los eliminó gracias a una alineación indebida que en ningún momento dudó denunciar el club cadista, con su presidente Manuel Vizcaíno a la cabeza . De eso ya ha pasado cinco años, pero en la memoria de unos y otros no se olvida aquel fiasco madridista en Cádiz.