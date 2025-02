(Previa) A este vecino, ni sal ni agua

Parece que hace un mundo del último partido disputado por el Cádiz en Liga. Parece un mundo que hasta descansa en el ambiente una sensación liviana hasta que se recuerda que el cadismo está cabreado con los árbitros, con sus descuentos, con sus castas… Para colmo de males, y como a perro flaco todos son pulgas, de buenas a primera el parte de bajas se ha multiplicado y Sergio no gana para disgustos. A la lesión de gravedad de Ocampo le siguieron las dos sanciones ejemplares a Iza y Ledesma. Por si no fuera poco, en Almería se lesionaba Escalante poco después de que pasara por la enfermería Alcaraz. Sumen y les saldrán cinco titulares indiscutibles.

A pesar de todo, el equipo está en auge, se lo cree, se ve bien y hasta se despreocupa de los que no están. No por que no estén, sino porque los que vienen detrás arriman el hombro en un intento de que aquí no pase nada. Pero pasa.

David Gil, Parra, San Emeterio, Sobrino o cualquiera de los que salga del banquillo están dando razones a Sergio y a la afición de poder estar, cuanto menos, no preocupados. Pero lo están.

Cómo no estarlo si ahora que viene lo gordo, los gordos no están. Aún así, el Cádiz debe creer en sus posibilidades porque, entre otras cosas, no le queda otra. Los amarillos siguen sin estar en descenso aunque lo tengan muy cerca. El momento del equipo, al menos hasta que irrumpió el parón por las selecciones, era de dulce de no ser por los resultados de última hora que han lastrado a un equipo que ahora mismo debería estar navegando sin flotador.

Y ahí, en mitad de un mar revuelto y entre flotadores, se verán las caras esta tarde dos vecinos que se encuentran en la misma guerra por la supervivencia. Cádiz y Sevilla lidiarán un derbi del que saldrá uno herido de gravedad y otro aliviado. En caso de empate, a ambas escuadras no les quedará más que seguir remando con más fuerza si cabe.

Los sevillistas estrenan técnico -el tercero de la temporada- y lo hacen en mitad de una gran presión. Mendilibar querrá estrenarse con victoria y todo indica que tirará de eficiencia antes que de un juego vistoso ya que no está la cosa para florituras. Por su parte, Sergio espera poder seguir jugando con ese viento a favor que se ha ganado su equipo a fuerza de trabajo y una confianza que le lleva a pensar que claro que se puede ganar, y bien, al eterno rival.

Y para ello, es probable que David Gil sea el portero de un equipo que defenderá con Parra, Luis Hernández, Fali y el Pacha Espino en la línea baja. San Emeterio y Alcaraz serán el sostén de un equipo que correrá en las bandas con Alejo y Sobrino para apuntarla la delantera con Guardiola y Álex Fernández de mediapunta.

Saldrá con todo lo que puede el once de un Cádiz que si en la ida en el Pizjuán ya tuvo la oportunidad de ahogar un poco más a un Sevilla incierto, este sábado, y con su gente, se debe ver sin la presión necesaria pero con la responsabilidad espontánea de meter en un lío gordo a sus vecinos, que desde el primer encuentro amistoso que se disputó en verano con Lopetegui en el banquillo ya daban muestras de todos los problemas que tendrían este año y que hoy los de Sergio deben multiplicar.