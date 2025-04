Cervera sobre Cala: «Nos puede echar una mano, pero veo complicado que esté de inicio»

No hay grandes novedades en el Cádiz CF para recibir este miércoles a las 22.00 horas al Real Madrid en el Estadio Ramón de Carranza. Perea y Álex no estarán en la cita, y Cala es seguro que no será titular.

De sobra conocido era que Perea y Álex no podrían estar a tiempo ante el Real Madrid, aunque se guardaba alguna esperanza en recuperar a Cala. Sin embargo, Álvaro Cervera ha descartado la presencia del central lebrijano en el once titular ante el vigente campeón de Liga.

«Cala está entre algodones, con muchas precauciones y en tratamiento tras su último percance físico. Nos puede echar una mano, pero veo complicado que pueda estar de inicio ante el Real Madrid», señaló el entrenador del Cádiz CF».

De Perea y Álex ya se sabía, según señaló hace unos días Álvaro Cervera, que «por lo menos estarán de baja dos o tres semanas». De esta manera no podrá repetirse el duelo fraternal entre el cadista Álex y el madridista Nacho, que regresará a la convocatoria madridista tras cumplir su sanción ante el Getafe.