El Cádiz CF, obligado a depositar 2,5 millones de euros por Cervera

No llegaron a un acuerdo y la noticia podía llegar en cualquier momento. Y esta ha llegado, tal y como ha adelantando la Cadena Cope a través de su periodista Pedro Morata. El titular es el siguiente: El Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol obliga al Cádiz CF a depositar en la RFEF 2.5 millones de euros que le debe a Álvaro Cervera desde su destitución en enero 2022.

Como es sabido, Manuel Vizcaíno alegó que despedía a Cervera de una forma objetiva y procedente dado que unas declaraciones del entrenador tras la derrota de enero de 2022 en Pamplona podrían hacer pensar que no estaba capacitado para sacar al equipo del descenso. A esto se agarró el máximo mandatario del Cádiz CF para no pagarle el contrato en vigor y como es obvio el actual entrenador del Oviedo denunció la situación.

Pues bien, Cervera ha ganado la batalla de manera momentánea con un presidente con el que nunca se llevó bien y el club ahora deberá depositar lo que le restaba de contrato al técnico de los dos ascensos.

Pero la justicia no va tan rápido como Cervera desearía. De hecho, esto que se acaba de conocer responde más que nada a la presión ejercida por el Comité de Entrenadores, que es quien ejerce de alguna manera la acusación sobre los clubes que no afrontan sus pagos.

Los 2.5 millones de euros es la cantidad que el Cádiz CF le adeuda a Cervera, que en el momento de su despido tenía contrato en vigor para dos años y medios más que no han sido pagados por la que fue su entidad.

Por tanto, y ateniéndose a la ley, que dice que el club deudor tiene que consignar la cantidad hasta que se celebre el juicio, que según fuentes consultadas debe celebrarse a comienzos del próximo año. Esto quiere decir que esa cantidad que el Cádiz CF debe depositar estará esperando a que el juez diga quién tiene la razón en el litigio que desde hace un par de años mantiene la entidad gaditana con el que ha sido el mejor entrenador de todos los tiempos en la historia del club.

Esto no significa que a Cervera le haya dado la razón la justicia sino simplemente que ese dinero ahora mismo no lo tiene ni una parte ni otra.

Desde el club cadista no hay nerviosismo ninguno por un caso que como es normal se esperaba que fuera avanzando. De hecho, hace poco más de dos meses se tuvo que suspender una sesión dada la huelga de funcionarios que sufría la administración judicial.

Asimismo, y según Radio Cádiz, el Cádiz CF dice haber depositado ya esos 2,5 millones de euros en la sede de la Real Federación Española de Fútbol . Además, se asegura desde la propia entidad cadista que no tienen problema alguno de tesorería y por tanto no hay que alarmarse bajo ningún concepto con si afectara o no al límite salarial.

Por último, Vizcaíno sigue manteniendo la confianza en que la justicia le dará la razón en este caso, que se espera que se resuelva pisado ya el 2025.