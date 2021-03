Cádiz CF Negredo, el secreto de Cervera Los goles del madrileño, su arrojo e implicación desde la humildad hacen del internacional el jefe de filas de la banda

Lleva siete goles y es el máximo goleador del Cádiz CF. Se conoció de su fichaje la misma noche en la que el Cádiz CF se convertía en equipo de Primera tras la goleada encajada por el Zaragoza ante el Oviedo. Manuel Vizcaíno, exultante, se lo regaló a la hinchada en su primera conversación telefónica con Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Era su forma de festejar con la hinchada un ascenso que no se podría celebrar a la manera tradicional debido a la pandemia que asolaba y asola el país.

Con el paso del tiempo, este fichaje de Vizcaíno va camino de convertirse en el mejor de los que el presidente ha hecho bajo su fórmula presidencialista, es decir, sin consultar a nadie. Antes ya le habían salido bien los veteranos defensas Sergio Sánchez y Juan Cala, pero cn Negredo se ha salido de los márgenes porque a fe que el delantero está brillando.

Negredo llegó bajo la lupa de Cervera, que dudaba del rendimiento físico de un excelente rematador pero que llevaba perdido en ligas menores un par de años. Desde muy pronto, el entrenador se dio cuenta de que esas dudas estaban solventadas. El madrileño no llegó al vestuario del Cádiz CF para dejarse querer y desde el primer día enfiló la carretera que lleva a la ciudad deportiva del Rosal con el mono de trabajo puesto. A las dos dos jornadas, ya había marcado en Huesca.

Disipadas las dudas, Cervera pronto reestructuró su equipo para dar cabida a dos delanteros en detrimento de la posición de mediapunta de Álex, uno de los artífices del ascenso. Tanto el Choco Lozano como Negredo cumplían las expectativas gracias al aplomo del vallecano y a la agilidad del hondureño, que elogiaba al club por brindarle la oportunidad de hacer un máster de Primera de manos del internacional español. «Se aprende diariamente con él al lado», comentó Lozano en referencia a un delantero con el que se compagina a las mil maravillas.

Pero más allá de los éxitos sobre el campo, las asistencias y los siete goles que lleva, Negredo aporta muchísimo más a un equipo que necesita ver en sus mejores el respaldo absoluto a un sistema que si no trae buenos resultados puede ponerse en dudas dentro dentro de la caseta.

A Cervera le tocó descubrirse tras el gol ante el Eibar de Negredo. «Tenemos uno de los mejores rematadores de La Liga. El problema es que tiene 35 años y está en uno equipo que tiene que correr mucho. Como rematador es de lo mejor que hay. Cuando la tiene la va a meter casi siempre», decía un entrenador consciente de la implicación del madrileño, que es el primero en fajarse y sufrir cuando de defender se trata.

Pero lo mejor de Negredo no es lo que enseña fuera sino lo que lleva dentro y da cada día dentro del vestuario. A sus 35 años y con todo ganado ya, es el primero en involucrarse con la causa, la misma por la que hay partidos que no huele un balón dado el estilo de juego de un equipo que no negocia la lucha. Sus consejos, su voz y su experiencia es muy apreciada en compañeros que ven en él la estela de profesional que marca el camino del éxito.

La humildad es una de las mejores armas de Negredo. Pero es una humildad bien entendida, no impostada. Sabe que él no es uno más y que debe tirar del carro, pero tan claro tiene eso como que su compromiso con el proyecto está ligado al compañerismo y a hacer crecer a quienes están con él. Ante el Eibar dio un recital como goleador y otro como compañero. Basta ver las imágenes de la celebración de su gol a centro de Espino. A Negredo le falta tiempo para levantar su brazo y señalar al compañero que le ha servido un centro del que él se ha aprovechado para cabecear y marcar. Son esos gestos los que hacen crecer a sus companeros y a él los hace más grande.

No quedó ahí su animosidad para con sus compañeros ya que en la entrevista posterior al encuentro le faltó tiempo para destacar el papel de Ledesma. «Nos ha salvado Conan y eso es de admirar. Muchas veces se ven los fallos pero no los aciertos de los porteros. El lanzamiento era muy bueno, nada centrado y el acierto de Conan es enorme. Le doy la enhorabuena, ya que ha estado genial y nos ha salvado el partido como ha hecho otras veces pero que no se ven tanto y por eso hay que recordarlo», manifestaba Negredo, un internacional con mucho vivido.

El pichichi del Cádiz CF ha dejado muchísimas imágenes comprometidas. Sin ir más lejos, en el Nou Camp, fue de la partida con un equipo con muchos suplentes y que salía con la tarea sucia de aguantar el 'embolao' todo lo que pudiesen hasta que Cervera pudiera poner en práctica el plan A dando entrada a más de titulares. Y ahí que estaba todo un internacional, dejándose la piel en los minutos en los que estuvo sobre el campo y dejando su lugar a un compañero más fresco que viniese a recoger el trabajo sembrado. Negredo es el jefe de filas indispensable para una banda que ve en él el perfecto ejemplo de la profesionalidad y el compañerismo. Su marca de referencia es el mejor secreto de Cervera, al que no le hace falta recordar cómo hay que sudar la camiseta cuando tiene a su guerrero más laureado y veterano haciéndolo como el que más.