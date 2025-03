Momo se consolida como realidad

Mamadou 'Momo' Mbaye (28 de junio de 1998, Saint Louis, Senegal) es una realidad. Le ha costado lo suyo, pero lo es. Él estará feliz, pero más contento debe estar su entrenador, que si echa un vistazo a su nómina de centrales verá que es una demarcación cogidita con alfileres debido a la inexistencia de Juan Cala, la irregularidad de Fali y la fatalidad en forma de lesiones de Víctor Chust. Sólo Luis Hernández es una garantía porque hasta el propio Momo toca madera de seguir con continuidad y esquivando la enfermería, lugar donde estuvo metido todo el parón liguero a causa del Mundial y tras una lesión sufrida a final de octubre ante el Atlético en Carranza. Por cierto, en un lugar del campo y en una acción que se repitió idénticamente este pasado sábado ante el Mallorca a la hora de despejar un balón defensivo. Esta vez, afortunadamente, Mbaye siguió jugando. Y dominando.

A sus 24 años y su más de 1,90 de altura , Momo por fin sabe lo que es jugar 180 minutos seguidos. Es decir, dos partidos. Y no sólo jugarlos, también brillarlos. El central cadista acumula dos grandes actuaciones y no enfrentándose a dos delanteros de andar por casa. De eso nada. En el Pizjuán estuvo colosal midiéndose a En-Nesyri y una jornada después secó al coloso kosovar Muriqi.

No jugaba dos partidos de forma consecutiva con la elástica del primer equipo amarillo hasta el pasado sábado, donde tuvo un papel importante en el gol que abría el marcador. Eso sí, un minuto antes pudo irse a la calle tras entrar por detrás a un jugador bermellón y pisarle el tendón de Aquiles. Afortunadamente, Grenier pudo seguir jugando y la acción fortuita del senegalés no fue revisada con la misma atención que requeriría en el caso de mandarlo a las duchas.

De ese lance en el que pecó de inexperto, Momo pasó a otro en el que impuso todos los galones que aún están por caer en su pechera. Un balón despejado por la zaga mallorquinista al centro del campo era devuelto con solvencia a Negredo gracias al sentido de la anticipación y el poderío aéreo de 'Aerolíneas Mbaye', que convertía al gigante Muriqi en un liliputiense. Entre el delantero vallecano, Ocampo y Bongonda hicieron el resto. Gol.

El gol dio confianza al equipo y mucho más a Momo , que terminaría de completar un encuentro que rayó el sobresaliente de no ser por la de balones que quita del medio con el típico patadón y tentetieso. No pasa nada, a este canterano, qué menos que permitirle eso después de la que tiene despejando balones y más balones.

Momo Mbaye saltó a la palestra del cadismo después de la denuncia en el 'caso Watford ', un asunto en el que se vio envuelto sin quererlo y que al final quedó archivada pagando las costas del juicio el club británico.

El central amarillo llegó de manos de Quique Pina al Cádiz CF en la 2017/18, con 19 años, para formar parte del B, que entonces militaba en la Tercera División de entonces. Después pasó a la cantera del Watford para regresar de nuevo en la 19/20, esta vez para conformar la plantilla del filial pero ya en Segunda B. Poco a poco fue llamando la atención del primer equipo hasta que en la 20/21 comenzó a jugar la Copa del Rey.

El paso definitivo lo dio el pasado verano, cuando el club confirmaba al senegalés como integrante de la primera plantilla tras firmar un contrato profesional. Su debut este curso fue ante el Barcelona en casa. Mal recuerdo. 0-4 y con susto mayúsculo en la grada para colmo. Las cuatro jornadas anteriores no jugó debido a una lesión. La primera.

Tras el decepcionante debut en Carranza ante el Barcelona se pegó otras cuatro jornadas sin jugar. Otra vez renqueante. Hasta que le tocó volver al campo en la jornada décima ante el Betis en un empate sin goles. El africano jugó los 90 minutos y pasaba con nota su segundo partido a ojos de sus aficionados, que comenzaban a ver a un central alto y con las ideas muy claras. Se perdió, otra vez por molestias, el siguiente encuentro. Eso que se ahorró porque al Cádiz CF le caían cinco chicharitos en Vallecas.

Sergio no tuvo otra que hacer cambios y tocó las teclas de su equipo devolviendo la titularidad a Momo en el siguiente encuentro, el del Atlético en Carranza. El senegalés se retiraba lesionado a la media hora y con 1-0 en el marcador y dejaba su puesto a Chust, que no tardaría en recaer de unos problemas musculares que no le dejarán en paz en toda esta Liga .

Tras ese encuentro, a Momo le tocó pasar por la enfermería y la minipretemporada invernal debido al Mundial la centró en recuperarse. Tuvo que volver a escena por otra lesión, en este caso la de su compañero Fali, que le dejaba su lugar pasada la media hora del encuentro ante el Elche en Carranza. No volvió bien la verdad. Sería por el frío o porque no estaba preparado. De hecho, tardó una eternidad en entrar al campo entre que se ponía la camiseta, las espinilleras y no sé cuántas cosas más que le costó al Cádiz CF un triple ocasión ilicitaba mientras se defendía con un jugador menos.

El triste empate ante el Elche dejó un mal sabor de boca y la lesión de Fali, que le abría sin querer las puertas de la titularidad con continuidad que esta vez aprovecharía en el Pizjuán. Momo es el titular ahora mismo junto a Luis Hernández. Las lesiones le están respetando de momento y todo indica que de seguir así será de la partida hasta nuevas noticias.