Cádiz CF Lekic: «El Cádiz tiene una buena delantera, con Saponjic sube el nivel» El que fuera delantero cadista da el visto bueno al fichaje de su compatriota: "Es un jugador que estoy seguro hará goles, lo importante ahora es que se adapte bien"

Rubén López Cádiz Actualizado: 26/01/2021 18:43h

Una temporada de amarillo dejó muy marcado al serbio Dejan Lekic. Aunque finalmente no se consiguiera entrar en el 'play off' de ascenso a Primera, el delantero serbio no olvidará una campaña que recordará siempre en el Cádiz CF.

Ahora, de atacante a tacante, y de serbio a serbio, Lekic destaca el buen fichaje que el Cádiz ha hecho con la llegada de su compatriota Saponjic. Un delantero que puede ser importante, según explica el delantero balcánico.

Lekic destaca que "Saponjic es un jugador joven que ha jugado poco en el Atlético de Madrid. Aun así trabajar con Simeone ya es algo importante. Es un futbolista que tiene cosas y puede hacerlo bien en el Cádiz. Juega con los dos pies y es un excelente rematador dentro del área", explica el futbolista balcánico.

"Lo conozco desde el Partizán de Belgrado y ganó con el Mundial Sub 20 con Serbia, mi país. La clave ahora es que se adapte lo antes posible al estilo de juego de Álvaro Cervera", explica el jugador.

Una ta tarea que ahora el nuevo fichaje amarillo tiene por delante y que no es nada fácil. No sólo al equipo, sino a la forma de jugar de un Álvaro Cervera que exige mucho a los delanteros. ¿Cómo se adaptan los fichajes al Cádiz? "Depende de cada jugador. Para mi no es fácil porque tienes que estar muy bien físicamente y hacer un trabajo importante para ayudar al equipo. El Cádiz tiene buenos delanteros y con la llegada de Saponjic pueden hacer muchos goles".

«Estoy seguro que el Cádiz se salva sin problemas»

Respecto al equipo de Cervera apunta que "el Cádiz está en un buen camino haciendo una temporada magnífica, jugando buenos partidos y ganando a grandes equipos. Yo lo veo incluso luchando por Europa, ¿por qué no?", explica el que fuera delantero del Cádiz.

"Ya sabemos que Cervera lleva muchos años en el Cádiz y la manera de jugar es la misma de siempre. Los jugadores se tienen que adaptar cuanto antes y todos los que llegan lo hacen, esa es la clave".

Lo que deja claro Dejan Lekic es que "el Cádiz tiene una buena zona atacante y con la llegada de Saponjic el nivel estoy seguro que aumenta". En la adaptación la acogida de un vestuario como el cadista es importante. "El vestuario del Cádiz es muy bueno. Jugadores como Malbasic pueden ayudar mucho a Saponjic. Puede ser un futbolista que le ayude por el idioma y otras cuestiones".

El delantero ve al conjunto cadista logrando la permanencia esta temporada. "Estoy seguro que el Cádiz se puede salvar sin problemas pero la clave es seguir trabajando como lo está haciendo. Con el trabajo de Cervera y los jugadores que tiene lo puede hacer muy bien", explica Lekic.

Ahora, a sus 35 años, el serbio quiere seguir dando guerra. "Tengo ganas de seguir jugando. Quiero retirarme cuando yo quiera y no cuando me obligue el fútbol. He fichado por Las Rozas en Segunda B y me gustaría seguir jugando un poco más".

Gratos recuerdos de una temporada que nunca olvidará el futbolista serbio. Más allá de que se consiguiera o no el objetivo, el ariete guarda un grato sabor de su paso por tierras gaditanas. "Fue un lujo jugar en el Cádiz, me recibió muy bien y para mi fue algo bonito vestir esa camiseta", explica el balcánico sobre su experiencia en el Cádiz.