Akapo: «Vamos a salir a morir»

Carlos Akapo fue titular en el partido ante el Elche y todo apunta que lo va a seguir siendo en el encuentro de este lunes ante el Granada. Los problemas físicos de Iza le abren la puerta de la continuidad en el cuadro cadista.

El jugador ejerce como portavoz de la plantilla para resaltar la necesidad que tiene el equipo de cambiar la imagen y revertir la situación de las últimas semanas. “ Con ganas de conseguir estos tres puntos en casa. Algo que todavía no hemos conseguido. Los jugadores somos los que jugamos, los que tenemos que sacar esto y los que más ganas tenemos”.

En lo anímico explicó que el equipo se encuentra bien en una semana que “es larga debido a que jugamos en lunes. Hemos hecho trabajo tanto defensivo como ofensivo. Lo nuestro es no recibir gol y si lo logramos, alguna arriba tendremos. Por eso hemos trabajado todo porque de las dos nos hace falta. El estado anímico lo llevamos bien, porque sabemos que tenemos condiciones para sacar esto y también las ganas, que es lo más importante para sacar esto adelante”.

El futbolista manda un mensaje de calma ante la situación del equipo. “Es muy pronto para decir algo así. Queda muchísima liga y esto da muchas vueltas como se ve con el Alavés. Ahora estamos abajo y no es la mejor situación, pero sabemos que ganando un partido saldríamos de descenso. Y ese partido es el que tenemos ahora. Estamos con ganas de lograr la victoria y todos sabemos que lo tenemos que sacar adelante . Tenemos las ganas de conseguir los tres puntos sí o sí porque es lo que nos va a sacar de ahí abajo”.

Daba también su opinión de lo que le puede estar pasando al Cádiz. “Me pasó en Huesca, aunque allí fue mucho peor que lo de ahora aquí. Es una cuestión de dinámicas. Te vienen las cosas todas en contra. El otro día también hubo un penalti riguroso, el que no metemos nosotros… Son dinámicas que en el pasado no pasaban y ahora sí. Tenemos que tener la mente limpia para no pensar en lo que ha pasado y sí en el ahora. Y ahora tenemos que pensar en el lunes que es el siguiente partido que tenemos”.

«Todos los partidos son finales»

¿Es una final el choque ante el Granada? Akapo apunta que “para mí es una final pero es que todos lo son. Este, el de la semana pasada también lo era, el anterior también. Hay que salir a morir. Estos partidos anteriores no hemos tenido esa contundencia defensiva que solíamos tener, pero las ganas las tenemos y las vamos a tener el lunes. Que nadie dude que vamos a ir a morir, a darlo todo . Habrá partidos en los que las cosas no salen, pero somos los primeros que queremos salir de esta situación”.

Está convencido de que “el camino es el que tenemos que llevar con el míster. Se va a salir de ahí porque el trabajo se está haciendo. Intentamos corregir esos fallos y esa es la única línea. Todos estamos con el míster y dando caña a todo lo que nos dice”.

En lo personal está contento por los últimos partidos jugados, tanto con el Cádiz como con su selección. “Me encuentro bien. Jugué en copa y en liga y para haber estado tiempo sin ser titular me encontré bien físicamente. Ahora tenemos también dos partidos antes de navidad y luego me tendré que ir a la Copa África. Estoy encontrando el buen nivel de antes de la lesión que tuve. Es bueno volver a la titularidad y encontrarme bien. Pero solo quiero ganar y me centro en ayudar al equipo a poder ganar el próximo partido”.